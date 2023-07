BUBALO O SPLITSKOM FESTIVALU: "Nakon dugo vremena bio je pošten. Bez politike, potplaćivanja, lobija... Organizacijski - Bože pomozi"

Sinoć je završena posljednja večer Splitskog festivala. Pobjednik i žirija i splitske publike bio je Đorđi Peruzović i time se ovaj poznati glazbenik okrunio pobjedom na kultnom festivalu.

S obzirom na to da ga je izabrao i žiri i publika kao najboljeg, on je ovogodišnji apsolutni pobjednik Splitskog festivala.

Poznati splitski estradni menadžer Ivan Bubalo na društvenim mrežama često je aktivan, a danas je (kada su se slegnuli dojmovi) prokomentirao cjelokupni Splitski festival 2023. godine.

Evo što je napisao na društvenim mrežama.

"Odakle početi. Ono što je loše; organizator je evidentno preuzeo festival, a nije detektirao od čega 'boluje' festival. Zato nije znao kako ga započeti 'liječiti'.

U proteklih deset godina publika se kroz 'makla' od Festivala. Uglavnom jer nije bilo pjesme, i prestao je biti splitski. Ove godine se radilo na vraćanju publike, ali su se radile i kardinalne greške. Judith Hill, Ida Nielsen, obje vrhunske glazbenice - jedva 200 ljudi na Prokurativama. Sve je plaćeno našim novcem. Kad već ne znaju, što nisu organizirali besplatne koncerte", istaknuo je Bubalo te je nastavio:

"Split pleše - odlična ideja i priča koju je režirao Ivan Leo Lemo. I opet, fijasko. Šta nije za tu večer angažirao 23 autobusa i rasporedio ih u svaki splitski kotar i pozvao sve zaljubljenike Splitskog festivala i motivirao ljude. Bila bi puna Riva, a ne Prokurative. Ono što je vrijedno i fenomenalno je večer Nene Vilovića; za to, sto puta bravo! Ali i tu večer nije organizirao Splitski festival već Neno Vilović", nadodao je poznati splitski estradni menadžer.

"No što je bilo dobro? Po meni je najvažnije da od 23 pjesme, 17 ih je bilo onakvih kakve trebaju biti na Splitskom festivalu. Dalmatinski zvuk - ne kažem o kvaliteti - to ćemo vidjeti. Ovaj festival je nakon dugo, dugo vremena bio (ako je to danas ikome važno) pošten. Znači, bez potplaćivanja, bez lobija i politike. Ajmo zaključiti, najveća vrijednost ovog festivala je šta je bio pošten. A organizacijski - Bože pomozi", zaključio je u svom stilu na društvenim mrežama Ivan Bubalo.