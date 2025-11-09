Bubalo nahvalio "bijele" nakon pobjede: “Šego se probudio, Livaja uvijek opasan”

Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijeka rezultatom 2:0 golovima Krovinovića i Šege. Tako su se "bijeli" nakon današnjeg poraza Dinama od Istre odvojili na četiri boda prednosti.
HAJDUK – OSIJEK 2-0: Krovinović i Šego osigurali nova tri boda Hajduku, Livaja se vratio na travnjak
Mi smo se prisjetili Stanka Bubala, kojem smo tepali “Ronaldo iz Tušilovića”. Bubalo je dao golove i za Hajduk i za Osijek, a u Splitu ga se pamti po Vulićevoj i Šurjakovoj šampionskoj sezoni 2000./01., kada je zajedno s Igorom Musom i Ivanom Bošnjakom bio važan dio generacije proizašle iz Hajdukovog omladinskog pogona. U toj generaciji su se isticali i Pletikosa, Sablić, Leko, Srna, Andrić i Carević.
"Hajduk je od početka krenuo ofenzivno i organizirano, stvarno se vidi igra i priprema momčadi, igra se timski i mislim da sve skupa izgledamo najbolje od svih sezona zadnjih godina. Što se napadača 'bijelih' tiče, drago mi je da se Šego probudio. Nije lako igrati u Hajduku, tu navijači uvjjek traže ono najviše, ciljevi su uvijek visoki. Livaja je uvijek opasan, sviđa mi se i kako igra Pukštas. Hajduk djeluje vrlo obećavajuće", kazao nam je Bubalo.