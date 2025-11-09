Bubalo nahvalio "bijele" nakon pobjede: “Šego se probudio, Livaja uvijek opasan”

Hajduk je na Poljudu pobijedio Osijeka rezultatom 2:0 golovima Krovinovića i Šege. Tako su se "bijeli" nakon današnjeg poraza Dinama od Istre odvojili na četiri boda prednosti.

Mi smo se prisjetili Stanka Bubala, kojem smo tepali “Ronaldo iz Tušilovića”. Bubalo je dao golove i za Hajduk i za Osijek, a u Splitu ga se pamti po Vulićevoj i Šurjakovoj šampionskoj sezoni 2000./01., kada je zajedno s Igorom Musom i Ivanom Bošnjakom bio važan dio generacije proizašle iz Hajdukovog omladinskog pogona. U toj generaciji su se isticali i Pletikosa, Sablić, Leko, Srna, Andrić i Carević.

"Hajduk je od početka krenuo ofenzivno i organizirano, stvarno se vidi igra i priprema momčadi, igra se timski i mislim da sve skupa izgledamo najbolje od svih sezona zadnjih godina. Što se napadača 'bijelih' tiče, drago mi je da se Šego probudio. Nije lako igrati u Hajduku, tu navijači uvjjek traže ono najviše, ciljevi su uvijek visoki. Livaja je uvijek opasan, sviđa mi se i kako igra Pukštas. Hajduk djeluje vrlo obećavajuće", kazao nam je Bubalo.