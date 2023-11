BUBALO GARANTIRA DA ĆE NJEGOV NASTUP U SPLITU BITI SPEKTAKL: "Sve je napunio bez menadžera, klanova, medija..."

Ivan Bubalo, poznati estradni menadžer iz Splita, na svojoj Facebook stranici komentirao je nadolazeći nastup triljskog repera Grše na dočeku Nove godine u Splitu.

"Evo zašto imamo najbolji doček", započeo je objavu Bubalo.

"Prvi izvođač na dočeku je momak koji je ovih dana napravio nešto što nije do sada nitko (Više od 5 Arena!), jer je sve napravio bez medija. Objavio je na stranici najavu svog koncerta za 12. 02. 2024. - ej, ej, to je za 4 mjeseca - u Tvornici, Zagreb. Od jutra do popodne prodane su sve ulaznice i odmah su prebacili u Dom sportova. Izgleda da je i tamo prodano, nema više ulaznica, a to je za 4 mjeseca", napisao je Bubalo o uspjehu Grše.

"Bez novina, bez TV-a, bez radio postaja, bez menadžera, bez klanova, bez portala, bez Stankovića i Šprajca. Samo svojim talentom. Njegovi fanovi iz Dalmacije i šire, svi na doček. Vaša zvijezda je tu", pozvao je svih na Rivu Bubalo.

Podsjetimo, prvi smo objavili da će u novu 2024. godinu svi na Rivi ući će uz poznate taktove i s glazbenim spektaklom za koji će se pobrinuti Doris Dragović!

Grše će zagrijati atmosferu i otvoriti zabavni program u novogodišnjoj noći, dok će Kuzma i Šaka Zulu zabavu nastaviti i rasplesati publiku iza ponoći do ranih jutarnjih sati.

U Splitu će se, kao i prijašnjih godina, održavati raznolik božićno-novogodišnji program i to na nekoliko gradskih lokacija koji će zasigurno privući velik broj posjetitelja, a svi detalji o trajanju, programu i rasporedu biti će objavljeni u narednom periodu.