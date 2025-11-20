BSO: "Anušić potvrdio naše brojke, ali prešutio milijune koje MORH nije platio"

Brodogradilište Specijalnih Objekata (BSO) reagiralo je na izjave ministra obrane Ivana Anušića, ocjenjujući da je ministar prvi put javno potvrdio iznose koje brodogradilište iznosi od početka, ali da ih je predstavio selektivno, bez ključnih financijskih podataka koji su nastali tijekom provedbe projekta.

Prema navodima BSO-a, ministar je potvrdio da je za dovršetak preostalih brodova potrebno oko 30 milijuna eura, što je iznos koji brodogradilište kontinuirano komunicira, kao i neovisni vještaci. Usto, ističu da se u javnosti spominje 32 do 34 milijuna, dok je, tvrde u BSO-u, realna vrijednost 30 milijuna eura. Time je, prema njihovom tumačenju, potvrđeno da bi angažiranje drugog brodogradilišta uzrokovalo još veći trošak.

Brodogradilište naglašava kako je u ministrovim izjavama potpuno izostavljen drugi, jednako važan dio projekta – iznos od 21 do 22 milijuna eura nepodmirenih obveza Ministarstva obrane koje su nastale tijekom izgradnje prvih dviju već isporučenih jedinica te triju brodova koji su trenutačno između 50 i 80 posto dovršeni. Riječ je, navode, o troškovima koje je BSO morao preuzeti na sebe zbog dugotrajnih kašnjenja u plaćanju, višemjesečnih blokada, nepotpisivanja zapisnika te nedostatnih sredstava u državnom proračunu.

Posebno ističu da je oko 12 milijuna eura financirao HBOR jer u državnom proračunu nisu bila osigurana sredstva za četiri broda, nego samo za jedan, dok je oko sedam milijuna eura BSO morao samostalno osigurati kako bi spriječio prekid gradnje, uz pripadajuće kamate zbog dugotrajnih zastoja. U brodogradilištu tvrde da ovo nisu dodatni zahtjevi, već izravna posljedica kašnjenja i neprovođenja ugovornih obveza, uključujući neprimjenjivanje klizne skale i korekcija cijena koje je Vlada naložila 2021. godine.

U priopćenju se navodi i da je ministar osobno potpisao obvezu da će brodovi biti izgrađeni i plaćeni po ukupnoj cijeni koštanja – bez dobiti, ali i bez gubitka po BSO. Upravo zato, smatraju u brodogradilištu, nepodmireni iznosi predstavljaju središte aktualnog spora i ne mogu se ignorirati u javnoj raspravi.

BSO se usprotivio ideji da HBOR treba otpisati dug, ocjenjujući takav pristup zastarjelim modelom upravljanja državnom imovinom. Dodaju da su nadležnim institucijama dostavili svu dokumentaciju i da ostaju spremni završiti brodove u Hrvatskoj, ali samo pod uvjetom da se svi elementi projekta sagledaju cjelovito.

Na kraju ističu da se ne žele baviti osobnim uvredama koje je, tvrde, ministar iznosio, te poručuju da neće pokretati postupke zbog klevete. Pozivaju ministra da objavi svu dokumentaciju i odgovori na dopise koje mu brodogradilište, kako tvrde, već godinu dana uredno šalje, smatrajući da je puna transparentnost jedini ispravan put.