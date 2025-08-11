Brzorastuća splitska tvrtka zapošljava i nudi iznadprosječna primanja: Evo o kojim pozicijama je riječ

Tvrtka Cult d.o.o. iz Splita proteklog je tjedna otvorila nekoliko natječaja za posao i najavila iskorak u širenju tima i tržišnom pozicioniranju.

Cult je brzorastuća tvrtka koja je svoje lagere, dostupnost materijala i uzoraka proširila na Zagreb i Rijeku te je vodeći hrvatski dobavljač premium materijala za opremanje interijera i eksterijera, a poznata je i po svom ekskluzivnom zastupništvu opreme za kupaonice, podne i zidne obloge, bazene, wellness zone, radijatore, vrata i izrazito kvalitetan namještaj. Uz to, Cult je specijaliziran za projektiranje, nadzor i ugradnju.

Pažnju šire javnosti Cult je privukao u srpnju kad je u sklopu njihova salona otvoren i Laminam showroom, čime je globalni lider u proizvodnji porculanskih ploča velikog formata dobio svoj prvi mono-brend izložbeni prostor u Hrvatskoj i regiji. Riječ je o inovativnim pločama koje kombiniraju tanak profil, velike dimenzije i vrhunsku otpornost, a idealne su za dizajnerska rješenja fasada, zidova, podova, kuhinja i namještaja.

Iz tvrtke su objavili da na neodređeno i puno radno vrijeme traže projektnog menadžera, prodajne savjetnike te skladištare i vozače zbog širenja opsega posla i aktivnih projekata u Omišu, Rovinju, Zagrebu, Novom Vinodolskom, Dubrovniku…

“Nudimo dinamično radno okruženje, mogućnost napredovanja, iznadprosječna primanja te atmosferu rastuće, ali stabilne tvrtke, uz personalizirani pristup i ulaganje u obrazovanje i vještine. Cijeli koncept naše organizacije temelji se na manjim, izrazito stručnim timovima i kulturi ulaganja u zaposlenika. To je razlog zbog kojeg ne želimo visoku fluktuaciju zaposlenika, već najbolje kandidatkinje i kandidate. U trenucima deficita radne snage svjesni smo da trebamo napraviti tržišnu razliku kako bismo ih i dobili”, kažu iz Culta.

Za funkciju projektnog menadžera traži se VSS tehničkog usmjerenja (poželjno arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo i sl.). Traži se i izvrsno poznavanje AutoCAD-a i MS Office paketa, vozačka dozvola B kategorije te iskustvo u projektnoj prodaji i razradi tehničkih rješenja, uz operativno praćenje na terenu.

"Naš budući projektni menadžer bit će osoba koja će samostalno organizirati, razrađivati i nadgledati projekte. Snažno će surađivati s arhitektima, projektantima i investitorima te pratiti projekte kroz sve faze na terenu, uz komunikaciju s izvođačima, pri čemu od kandidata očekujemo mogućnost izrade tehničke dokumentacije, znanje jednog stranog jezika te organizacijske i pregovaračke vještine", kažu iz tvrtke.

S druge strane, prodajni savjetnik je funkcija koja podrazumijeva rad u salonu, pri čemu su uvjeti SSS ili VSS (poželjno tehničkog usmjerenja) s radnim iskustvom od minimalno jedne godine te napredno poznavanje rada u programima AutoCAD i MS Office. Dodatno će se vrednovati znanje barem jednog stranog jezika, vozačka dozvola B kategorije te prodajne i pregovaračke vještine.

"Naši prodajni savjetnici ključan su dio uspjeha jer stoje na raspolaganju svim kupcima i partnerima pri odabiru opreme za uređenje interijera ili eksterijera. Oni izrađuju ponude, narudžbe i prezentacije te prate kupca kroz sve faze projekta. Također svakodnevno surađuju s arhitektima, dizajnerima i investitorima te prate novitete i trendove u području uređenja doma”, dodaju iz Culta.

Što se tiče skladištara i vozača, traži se vozačka dozvola C kategorije, a prednost imaju kandidati s iskustvom upravljanja kamionom s kranom (i posjedovanjem atesta).

“Ključna je preciznost, točnost i organiziranost kod rada u skladištu u smislu istovara, slaganja i izdavanja robe, održavanja organizacije te briga o tehničkim pregledima i ispravnosti vozila", govore iz Culta.

Svi životopisi primaju se na adresu info@cult.hr do 22. kolovoza 2025. godine.

Cultov izložbeni prostor može se posjetiti na adresi Domovinskog rata 104a u Splitu na 1. katu, dok je Laminam showroom smješten u prizemlju iste zgrade. Na više od 500 četvornih metara svi posjetitelji mogu pronaći odgovarajuće artikle i custom made rješenja uz raskošnu paletu tekstura, boja i završnih obrada. Cijeli prostor počiva na ideji workshopa koji nudi kreativan, otvoren i svestran prostor unutar kojeg posjetitelji imaju mogućnost otkrivanja i kombiniranja artikala i premium uslugu stručnjaka.