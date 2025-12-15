Brzo mobitele na punjenje, a i za ručak ćete se morat snaći. Evo gdje sutra u Splitu i okolici neće biti struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će doći do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom na nekoliko lokacija u Splitu i okolici.

U Splitu će bez struje od 8:30 do 14:00 sati biti sljedeće ulice:

Plitvička ulica (kućni brojevi 1A i 1B) – zamjena brojila

Vukovarska ulica (brojevi 184 i 188) – zamjena brojila

Ulica Domovinskog rata (broj 60) – zamjena brojila

Osim Splita, prekidi su najavljeni i na drugim lokacijama. Na otoku Šolti, u mjestu Gornje Selo, električne energije neće biti od 9:00 do 15:00 sati zbog radova u trafostanici.

U Podstrani, u ulici Duge njive (brojevi 20–48 i 19–45), struje neće biti od 9:00 do 13:00 sati, a razlog su radovi na niskonaponskoj mreži.

Iz nadležnih službi poručuju kako su svi radovi planirani te mole građane za razumijevanje.