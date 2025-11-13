Brza reakcija splitskih komunalnih redara, evo što su zatekli na protupožarnom putu na Mosoru

Posljednjih nekoliko dana skupina stranih državljana kampirala je na protupožarnom putu na Mosoru, iznad Žrnovnice, ispod lokaliteta Koludar.

Lako to što su kampirali, ali su tijekom dana viđeni kako se penju po okolnim liticama te, prema svemu sudeći, buše stijene. Bušenje stijena je inače strogo zabranjeno na tom području.

Upitali smo Komunalno redarstvo i splitsku policiju jesu li upoznati s događajem. Odmah po našem upitu komunalni redari izašli su na teren.

"Nismo do sada imali prijavu za predmetnu situaciju. Službenici Odsjeka za redarstvo će napraviti očevid te utvrditi i postupati sukladno zakonskim ovlastima", najavili su nam.

Vrlo brzo su komunalci obašli teren, ali tamo nikoga nisu zatekli.

"Komunalni redari Odsjeka za redarstvo Grada Splita su izašli na teren te nisu zatekli ijedno vozilo stranih tablica koje je prema prijavama bilo prijašnji dana na platou Koludar Mosor te nisu zatečene osobe koje navodno kampiraju i buše stijene", kazao nam je Josip Gabelica, voditelj Odsjeka za redarstvo Grada Splita.

Priložio nam je i slike koje to dokazuju.