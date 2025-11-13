Stranci kampirali i bušili stijene na Mosoru: Komunalno redarstvo izlazi na teren

Posljednjih nekoliko dana skupina stranih državljana kampirale je na protupožarnom putu na Mosoru, iznad Žrnovnice, ispod lokaliteta Koludar.

Lako to što su kampirali, ali su tijekom dana viđeni kako se penju po okolnim liticama te, prema svemu sudeći, buše stijene. Bušenje stijena je inače što je strogo zabranjeno na tom području.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Upitali smo Komunalno redarstvo i splitsku policiju jesu li upoznati s događajem.

"Nismo do sada imali prijavu za predmetnu situaciju. Službenici Odsjeka za redarstvo će napraviti očevid te utvrditi i postupati sukladno zakonskim ovlastima.

Prosljeđujem vašu predstavku i MUP kako bi i oni mogli napraviti izvid u skladu njihovih zakonskih ovlasti jer potencijalno postoji elementi predstavke pod njihovom nadležnošću obzirom na uništavanje tuđe imovine posebice ukoliko se događa na čestici u vlasništvu RH", kazao nam je Josip Gabelica, voditelj Odsjeka za redarstvo Grada Splita.

Iz policije se o ovoj temi još nisu oglasili.