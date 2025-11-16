BRZA REAKCIJA Grad počistio smeće sa spomen-ploče Prvom splitskom partizanskom odredu

Spomen-ploča posvećena Prvom splitskom partizanskom odredu na Plokitama ponovno je bila meta vandala. U noći sa subote na nedjelju nepoznate osobe iscrtale su crnim sprejem dva ustaška „U“ znaka presječena križevima, što predstavlja još jedan u nizu napada na ovo obilježje antifašističke borbe.

Riječ je o spomeniku koji već godinama trpi učestala oštećenja, a najnoviji čin dolazi samo tjedan dana nakon što je ploča bila teško razbijena uoči velikog prosvjeda Torcide na Rivi.

Nadležne službe jutros su intervenirale te su ustaški grafiti uklonjeni. Ploča je ponovno očišćena i vraćena u prijašnje stanje, no kontinuirani napadi pokazatelj su da problem vandalizma – posebno motiviranog ideološkim porukama – ne jenjava unatoč osudama javnosti, grada i institucija.

Prošlotjedno razbijanje ploče, kao i današnje iscrtavanje ekstremističkih simbola, izazvali su ogorčenje među građanima i braniteljskim, antifašističkim te civilnim udrugama koje godinama upozoravaju na potrebu sustavnijeg nadzora ovog područja.

Iako su dosadašnje štete brzo sanirane, učestalost napada potvrđuje da je spomenik na Plokitama i dalje jedna od najčešćih meta ideološki motiviranog vandalizma u Splitu.