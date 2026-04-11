Brza intervencija HGSS-a: Ozlijeđena planinarka spašena s Biokova

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Makarska uspješno su proveli akciju spašavanja na području Biokova, nakon što su zaprimili dojavu o ozlijeđenoj planinarki.

Kako su izvijestili, dojavu su zaprimili u poslijepodnevnim satima od dvije planinarke koje su se s vrha Sveti Jure uputile prema planinarskom domu Vošac.

Tijekom kretanja navedenom rutom jedna od planinarki ozlijedila je nogu te zbog težine ozljede nije mogla nastaviti kretanje. Dojava o nesreći zaprimljena je u 13:50 sati, nakon čega je na teren odmah upućeno devet spašavatelja s tri vozila.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj koordinaciji, unesrećena osoba uspješno je zbrinuta i transportirana do prometnice već u 16:30 sati. Cijela akcija završena je u 18:30 sati povratkom svih spašavatelja u bazu.