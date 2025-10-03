SOLIN - KLIS Brza cesta zatvorena za sva vozila osim osobnih

Zbog vrlo jakih udara bure jutros od 8:25 sati za sav promet osim osobnih vozila zatvorena je brza cesta Solin – Klis. Odluka je donesena radi sigurnosti svih sudionika u prometu, jer bura na tom području stvara iznimno opasne uvjete za vožnju, posebno za teretna vozila i autobuse.

Vozačima se savjetuje povećan oprez, pridržavanje prometne signalizacije te praćenje uputa policije i Hrvatskog autokluba. Očekuje se da će ograničenje trajati dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.

Bura tradicionalno uzrokuje poteškoće na cestama u Dalmaciji, a ovaj zatvoreni prometni pravac jedan je od ključnih spojeva Splita i zaleđa, zbog čega se mogu očekivati gužve na alternativnim cestama.