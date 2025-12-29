Brutalni obračun u Sinju: Bocom teško ozlijedio 29-godišnjaka, pustili ga na slobodu

U petak 26. prosinca 2025. godine oko 2.25 sati u Sinju, u Vrličkoj ulici ispred ugostiteljskog objekta, došlo je do fizičkog napada u kojem je 39-godišnji muškarac staklenom bocom u predjelu glave ozlijedio 29-godišnjaka koji je u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u KBC-u Split gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Napadač je uhićen, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Sud ga je pustio na slobodu.