Brutalni fizički napad na tinejdžera: Pribili ga uza zid i tukli

U Rijeci se u srijedu ujutro oko pet sati dogodio težak fizički napad na 17-godišnjeg mladića. Prema snimkama koje je dobila redakcija 24sata, šest mladića nasrnulo je na jednog dječaka. Napad je počeo s jednim napadačem, a zatim su se ostali pridružili.

Mladića su udarali rukama i nogama dok je ležao na tlu, a kada je pokušao pobjeći, pribili su ga uza zid i nastavili tući. U jednom trenutku ponovno je pao na pod, ali napadi nisu prestali, javlja Danas.hr.

Član obitelji ozlijeđenog mladića potvrdio je da je napad bio iznimno brutalan te da izgleda kao pokušaj ubojstva. Istaknuo je da je mladić napadnut bez ikakvog povoda, "iz čistog mira", te da se trenutačno nalazi u bolnici gdje čeka operaciju.

Primorsko-goranska policija potvrdila je da je upoznata s incidentom te da se provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i identificirali počinitelji.