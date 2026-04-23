Bruno Stričević: Nova odluka donosi veća socijalna prava i 1,5 milijuna eura dodatne potpore

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita usvojena je nova Odluka o socijalnoj skrbi koja, prema riječima HDZ-ova vijećnika Bruna Stričevića, donosi konkretno veća prava i snažniju podršku najranjivijim skupinama građana. Riječ je o paketu mjera vrijednom dodatnih 1,5 milijuna eura, usmjerenom na osobe s invaliditetom, umirovljenike, djecu i mlade obitelji.

Među ključnim novostima ističe se povećanje naknada za novorođenu djecu: 500 eura za prvo dijete, 750 eura za drugo, dok će za treće i svako sljedeće dijete obitelji dobivati ukupno 8.000 eura kroz razdoblje od osam godina. Po prvi put pravo na ovu naknadu ostvaruju i posvojiteljske obitelji.

Odluka donosi i dodatne mjere za zaštitu djece, uključujući stopostotno financiranje jaslica i vrtića za djecu u udomiteljskim obiteljima te za djecu čija su oba roditelja osobe sa stopostotnim invaliditetom. Proširene su i kategorije korisnika za sufinanciranje školske prehrane.

Povećavaju se i jednokratne pomoći te naknade za pogrebne troškove – s dosadašnjih 390 na 450 eura, a djeca do 18 godina oboljela od malignih bolesti dobivaju pravo na pomoć bez obzira na prihodovni cenzus.

Novosti obuhvaćaju i umirovljenike, kojima se cenzus povećava s 332 na 450 eura, uz jednostavniji model mjesečnih potpora. Kod osoba s invaliditetom povećava se prag za inkluzivni dodatak na 550 eura, dok naknada za njegovatelje raste na 100 eura mjesečno. Također, povećane su stipendije za učenike i studente s invaliditetom.

U proračunu za 2026. godinu osigurano je i 1,1 milijun eura za DES Split, namijenjenih subvencijama plaća i pokrivanju dodatnih troškova.

“Ovom odlukom pokazujemo da Split želi biti grad koji ne okreće glavu od svojih najranjivijih sugrađana, nego im pruža konkretnu i dostojanstvenu podršku”, poručio je Stričević.