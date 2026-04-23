Bruno Stričević (HDZ): "Grad Split aktivno nastavlja procese za realizaciju Centra za autizam"

Nakon što je prošlog tjedna predstavljen idejni projekt Centra za autizam na Trsteniku, gradski vijećnik Grada Splita iz redova HDZ-a Bruno Stričević poručio je kako iz odgovora na njegovo vijećničko pitanje proizlazi da Grad Split aktivno nastavlja sve potrebne procese kako bi realizacija tog projekta započela što prije.

Stričević je naglasio kako je osobito važno to što je potvrđeno da Grad, nakon godina čekanja, napokon poduzima konkretne korake s ciljem osiguravanja primjerenijih uvjeta za djecu i mlade s autizmom, kao i za njihove obitelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Konkretni koraci nakon godina čekanja

Prema riječima Stričevića, riječ je o projektu od iznimne važnosti, koji bi trebao donijeti kvalitetniju podršku i skrb korisnicima Centra za autizam. "Posebno je važno da smo dobili potvrdu kako Grad nakon godina čekanja napokon poduzima konkretne korake, s ciljem da djeca, mladi i njihove obitelji dobiju primjerenije uvjete, podršku i skrb kakvu odavno zaslužuju", istaknuo je Stričević. Dodao je kako, uz nastavak pripreme projekta i daljnje administrativne korake, jednaku pozornost treba usmjeriti i na sadašnje stanje u ustanovi.

Stričević smatra da je, osim buduće realizacije novog centra, nužno odmah raditi i na unapređenju postojećih uvjeta za sadašnje korisnike i djelatnike Centra za autizam. U tom je kontekstu izdvojio i spremnost gradonačelnika da se uključi u rješavanje aktualnih problema, uključujući i poboljšanje međuljudskih odnosa unutar ustanove.

"Gradonačelnik je pritom pokazao spremnost uključiti se i u rješavanje aktualnih problema, uključujući i poboljšanje međuljudskih odnosa unutar ustanove, što pokazuje da ovu temu doživljava iznimno ozbiljno i odgovorno", poručio je.

"Ovo nije tema za odgađanje"

Govoreći o važnosti cijelog projekta, Stričević je upozorio da Centar za autizam ne smije ostati pitanje administrativnog odugovlačenja niti formalnosti bez stvarnog sadržaja.

"Centar za autizam nije tema za odgađanje ni za formalnosti bez sadržaja. To je pitanje dostojanstva, podrške i kvalitete života djece i roditelja koji predugo čekaju sustavno i cjelovito rješenje", rekao je. Na kraju je poručio kako će i dalje pratiti razvoj situacije te inzistirati na provedbi svih najavljenih koraka u zadanim rokovima.

"Kao gradski vijećnik, nastavit ću pratiti ovu temu i inzistirati da se svi najavljeni koraci provedu u rokovima", zaključio je Stričević.