Marić o VAR leaksu: "Bagra koja je to pustila van, oštetila je hrvatski nogomet!"

Bivši predsjednik Sudačke komisije Bruno Marić osvrnuo se na ključne teme svoje sudačke karijere i mandata na čelu sudačke organizacije, od afere "VAR leaks" koja je dovela do njegove ostavke do odnosa s Hajdukom i Zdravkom Mamićem, a o svemu je govorio u podcastu Cancast.

"Zbog pritiska oko VAR leaksa sam otišao"

Marić je na početku objasnio okolnosti koje su dovele do njegove ostavke nakon afere sa snimkama iz VAR sobe. "Oko mjesec i pol dana prije takozvane afere VAR leaks držao sam predavanje sucima u Medulinu upravo o komunikaciji. Izdvojio sam neprimjerenu komunikaciju i psovanje kao nešto neprihvatljivo što moraju izbjegavati, bez obzira na stres. Upozoravao sam ih iz straha da će netko jednom u nekom postupku izvlačiti tu komunikaciju", rekao je Marić, prenosi Index.

"Tada nismo smjeli objavljivati komunikaciju iz VAR sobe, ali uvijek sam govorio da će se, ako se dovede u pitanje integritet neke utakmice, možda i takva komunikacija objaviti kako bi javnost znala što se dogodilo. Rekao sam im: 'To promijenite i to moramo svakako izbjeći.' Nakon toga su počele laži i podmetanja. Što je iz te afere izašlo?

Psovanje sudaca? Je li utvrđeno da je netko radio nešto neprimjereno, bio pristran ili donosio pogrešne odluke? Naravno da se griješi, ali u VAR-u su ljudi i pogreške se događaju. Ta afera bila je pokretač i razlog mog odlaska zbog nenormalnog pritiska na HNS, mene osobno i moju obitelj", pojasnio je.

Dodao je kako smatra da afera nije otkrila ništa sporno. "Kome su napravili korist? Što su našli? Ništa. Bagra koja je to pustila van, koja je to ukrala, oštetila je hrvatski nogomet. I nisu uspjeli u tome, jer je hrvatski nogomet odličan proizvod. Što sam ja tu bitan? Nikome, ali hrvatski nogomet jest", zaključio je.

"Za stranu komisiju smo bili televizor u boji"

Marić se kritički osvrnuo i na rad Sudačke komisije HNS-a pod vodstvom Bertranda Layeca. "Ono što ne mogu prešutjeti jest to da mislim da smo mi za njih bili televizor u boji. To govore rezultati, analize i statistike. Imali smo bezbroj objašnjenja koja su izišla van, a ja ih nikad ne bih potpisao i ne smatram da su bila ispravna, a ulaze u statistiku kao ispravne odluke", izjavio je.

"VAR soba je bila gora od suca na utakmici Kupa"

Komentirajući loše suđenje na polufinalnoj utakmici Kupa između Rijeke i Hajduka, veću krivnju svalio je na VAR sobu nego na glavnog suca Patrika Kolarića. "Patrik Kolarić je imao užasan dan. Njegova arbitraža bila je ispod razine koju on treba dati i ispod razine te utakmice. Tu nema nikakve dvojbe.

Ali što ćemo s VAR sobom? Gdje je bila VAR soba da mu pomogne, izvuče ga iz problema i bude na korist nogometu? VAR soba je, za mene, imala puno lošije izdanje od Patrika Kolarića. A njegovo nije bilo nešto osobito", kazao je Marić, prenosi Index.

"Promijenio bih odluku o penalu na derbiju Hajduka i Dinama"

Govoreći o odnosu s Hajdukom, koji mu je obilježio karijeru, priznao je da bi neke odluke promijenio. "Reći ću iskreno, neke stvari bih promijenio. Neke odluke na utakmicama bih promijenio, ali ono što me čini sretnim jest to da je jako malo tih odluka. Ja sam malo specifičan tip, nisam onaj koji se klanja ili spušta glavu kad ne treba", rekao je i naveo primjer.

"Na utakmici Hajduk – Dinamo u 93. minuti donesem pogrešnu odluku za kazneni udarac. Nažalost, dobijem i pogrešnu informaciju od pomoćnog suca, što me dodatno zaljulja. Naravno da sam mislio da je odluka ispravna, ali da sam bio pametniji u toj situaciji, sigurno bih drugačije reagirao. I da je mogu promijeniti, to bih promijenio."

"Povezivanje s Mamićem je suludo"

Na kraju se osvrnuo i na česte optužbe o povezanosti sa Zdravkom Mamićem. "Glupo mi je to povezivanje. Čovjek je bio jedan od najvažnijih ljudi hrvatskog nogometa u velikom razdoblju u kojem sam ja sudio. A povezivanje sa mnom je suludo, jer bitni ljudi i poneki koji se time hrane bili su puno povezaniji s njim nego ja.

Ali ja nisam tip koji će danas doći i reći: 'Ja njega ne poznajem, ne bih ga pozdravio da ga vidim, nemam nikakve veze s njim.' Ne, ja s njim imam jednak odnos kao što sam imao i prije", izjavio je Marić.