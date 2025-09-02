Bruno Marić podržao Jeličića: "Posebno me je oduševio, iskreno i istinito"

Nakon izjave Joška Jeličića, oglasio se bivši šef Komisije sudaca HNS-a Bruno Marić.

- Bio je dug i naporan dan, ali ne možeš biti toliko umoran da ne pročitaš ono što kaže Joško Jeličić! Danas me posebno oduševio, jer ovako se govori u interesu hrvatskog nogometa! Bez navijačkih obilježja bilo kojeg kluba, bez subjektivnosti, s puno razboritosti, ali iskreno i potpuno istinito! Tako je danas zborio", napisao je Marić na svom Instagramu.

Podsjetimo, Jeličić je izjavio kako je besmisleno prozivati suce poput Bela jer, kako kaže, “nije sudio lošije nego što su igrali Fruk ili Livaja”. Dodao je da hrvatski klubovi igraju tužan europski nogomet, dok se od sudaca očekuje razina Colline.