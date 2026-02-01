Brončani rukometaši na video pozivu s Thompsonom. Pogledajte taj trenutak iz svlačionice

Hrvatski rukometaši, osvajači brončane medalje, iz svlačionice su se nakon pobjede nad Islandom čuli preko video poziva s Markom Perkovićem Thompsonom. Emotivni trenutak zabilježen je neposredno nakon utakmice, a tijekom razgovora s Thompsonom rukometaši su spontano zapjevali „Ako ne znaš što je bilo“.

Snimka tog trenutka ubrzo se proširila društvenim mrežama. Video je objavila i popularna Facebook stranica, gdje je izazvao velik broj reakcija i komentara navijača.

Thompsonov menadžment ranije je danas potvrdio kako se pjevač rado odaziva pozivu hrvatskih rukometaša te da s njegove strane postoji spremnost za dolazak na doček. Ipak, službeni poziv Hrvatskog rukometnog saveza zasad još nije upućen, pa ostaje vidjeti hoće li se ta želja igrača i formalno realizirati.