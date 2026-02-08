Brončana hrvatska futsalska reprezentacija vratila se u Hrvatsku: "Uživamo! Na jednu stvar smo posebno ponosni"

Hrvatska futsalska reprezentacija ove nedjelje dvadesetak minuta iza podneva vratila se s Europskog prvenstva u velikogorički hotel Garden Hill, iz kojega je, prije tri tjedna krenula u veliku avanturu okončanu osvajanjem brončane medalje. Tamo ih je dočekalo mnoštvo predstavnika medija, članovi obitelji i nekoliko navijača.

– Nakon utakmice za treće mjesto morao sam na doping kontrolu i nisam mogao slaviti s dečkima u svlačionici kada su emocije najizraženije. No, sada nadoknađujem sve to. U noći sa subote na nedjelju proslavili smo broncu, spavali smo samo par sati, a u autobusu koji nas je vozio iz Ljubljane atmosfera je stvarno bila vrhunska. Uživamo, pjevamo i sretni smo zbog ovog povijesnog rezultata. Kao kapetan najponosniji sam na zajedništvo koje nas krasi. Bilo je teških trenutaka na ovom EURO-u, ali niti jednom se nismo raspali. Svaki put smo ostali mirni kada nam rezultat nije išao na ruku, svjesni da smo dobri. Na kraju smo to i pokazali – rekao je Franco Jelovčić nakon povratka u Hrvatsku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Utakmica za treće mjesto odlučena je pucanjem šesteraca, s time da je Francuska to izborila golom sedam sekundi prije kraja utakmice.

– Bio je to veliki šok za nas. U tom trenutku nikome od nas nije bilo lako. Moram pohvaliti Antonija Sekulića koji je tada preuzeo moju ulogu i smirio ekipu. Znali smo da moramo zabiti svoje penale. Na kraju krajeva i u raspucavanju smo opet mi bili ti koji odlučuju. Ovo je trebao biti moj oproštaj od reprezentacije, ali nakon osvajanja bronce bilo je stvarno jako puno nagovaranja da ostanem. Razmislit ću o svemu o tome. Bilo je tu i većih igrača od mene, pravih majstora futsala, ali valjda imam nešto u sebi što momci i izbornik cijene. Idućih dana ću razmisliti i donijeti odluku – zaključio je Jelovčić, piše Novi list.