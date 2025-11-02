Brojni Splićani bi postali milijunaši: Ovaj grad uvodi nagrade za građane koji prijave nepropisno odlaganje otpada

Kazne za prekršitelje komunalnog reda koje se u prvenstveno odnose na nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama bit će udvostručene, prema prijedlogu izmjena Odluka o komunalnom redu, koji je danas upućen na javno savjetovanje koje traje do 30. studenog ove godine.

Uz to, prijedlogom Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području grada Rijeke, uz već postojeće mjere za sprječavanje protuzakonitog odbacivanja otpada predviđa se i mogućnost uvođenja nagrada za osobe koje prijavljuju protuzakonito odbacivanje otpada, bilo u prirodi ili pored spremnika, kao i uvođenje video nadzora na lokacijama na kojima se može očekivati nepropisno odbacivanje otpada, kao i zapošljavanje većeg broja komunalnih redara, piše Novi list.

Savjetovanje do 30. studenog

Javno savjetovanje o ovoj odluci također traje do 30. studenog, kao i o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, u kojemu su navedene nove cijene prikupljanja otpada, uvećane za sedamdeset posto kada je riječ o obavezi pružanja javne usluge, čija će cijena porasti sa 8,24 eura, na 14 eura za korisnike iz kategorije kućanstava.

Što se tiče kazni za nelegalno odbacivanje otpada na javnim površinama, sadašnjom odlukom propisane novčane kazne za osobe koje počine takav prekršaj iznose 660 eura za pravnu osobu, te 130 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Za obrtnike i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost kazna trenutno iznosi također 660 eura te za fizičke osobe, odnosno građane 130 eura.

Prema novom prijedlogu, Grad Rijeka se odlučio za makismalne kazne predviđene Prekršajnim zakonom. Tako bi, bude li prijedlog prihvaćen, izmjenama Odluke o komunalnom redu, kazna za pravne osobe iznosila 1.320 eura, umjesto dosadašnjih 660 eura, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi 260 eura, umjesto dosadašnjih 130, te za fizičku osobu 260 eura, umjesto dosadašnjih 130 eura.

Iznos kazne neće se mijenjati za fizičke osobe-obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, jer je 660 eura maksimalan iznos propisan odredbama Prekršajnog zakona, piše Novi list.

Mišljenja i prijedlozi građana

“Na ovaj način omogućila bi se naplata većih kazni za počinitelje prethodno navedenih prekršaja, koji uključuju ponajprije prekršaje iz domene nepropisnog odlaganja otpada (primjerice odlaganje građevinskog materijala te građevinskog i drugog krupnog otpada, izlijevanje otpadne tekućine bilo koje vrste, obavljanje bilo kakvih radnji kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene), zatim prekršaje koji se mogu ocijeniti kao vandalizam (primjerice crtanje, šaranje ili na drugi načini prljanja ili nagrđivanja vanjskih dijelova zgrade, oštećivanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete, uništavanje, oštećivanje, prljanje ili nagrđivanje urbane opreme), kao i prekršaje koji se odnose na uništavanje javne zelene površine (primjerice rezanje i skidanje grana i vrhova s ukrasnog drveća i grmlja, guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, trganje, zabadanje noževa, čavala, stavljanje plakata i sl., bušenje, gaženje te oštećivanje drveća, grmlja i živice, puštanje otpadnih voda, kiselina, motornih ulja i slično, ili zagađivanje javne zelene površine na bilo koji način)”, stoji u obrazloženju prijedloga novih odluka.

Građani svoja mišljenja i prijedloge o navedenim nacrtima odluka mogu iznijeti na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr spunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a mogu se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.