Brojni Dalmatinci pohrlili u ovaj dio Zagore proslaviti Veliku Gospu. Ovo je posebno važna godina za poznato marijansko svetište

U mjestu desetak kilometara udaljenom od Šibenika još od sinoć okupljalo se mnoštvo vjernika, odnosno užežin Velike Gospe. No, središnji dio proslave blagdana Kraljice Hrvata kako odmila zovu Veliku Gospu održan je danas u najvećem marijanskom svetištu na području Šibenske biskupije, u Vrpolju.

Na središnji dio proslave Velike Gospe došao je veliki broj vjernika iz Šibenika, Zadra, Kaštela, ali i iz Splita. Središnje misno slavlje je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić.

Marijansko svetište u Vrpolju jedno je od najstarijih u Hrvatskoj, s počecima koji sežu u doba prije osnutka šibenske biskupije 1298. godine. Tada je svetište pripadalo trogirskoj biskupiji. Danas je omiljeni hodočasnički cilj, posebno tijekom devetnice i na dan Velike Gospe.

Godina oprosta

Osim toga ova godina je posebno važna za Župu i marijansko svetište u Vrpolju jer vjernici mogu zadobiti jubilarni oprost tijekom ove Godine oprosta. Naime, sukladno odredbama koje je donijela Apostolska pokorničarna, jubilejski oprost moći će dobiti svi koji „pojedinačno ili u skupini pobožno posjete jubilejsko mjesto te se u prikladnom vremenu uključe u euharistijsko klanjanje i meditaciju, koje završava molitvom Oče naš, ispoviješću vjere u bilo kojem legitimnom obliku i zazivom Mariji, Majci Božjoj“.

Dakako da je potrebno zadovoljiti i propisane uvjete: sakramentalna ispovijed, euharistijska pričest i molitva na nakanu Svetoga oca Pape.

Jubilejski oprost može se dobiti i djelima milosrđa i pokore, sudjelovanjem u pučkim misijama, duhovnim vježbama, tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa, pohodima u primjereno vrijeme braći u potrebi ili u teškoćama (bolesnicima, zatvorenicima, usamljenim starijim osobama, invalidima, …), pokorničkim djelima (osobito petkom) i vjerskim i dobrotvornim djelima.

Što se nudi u Vrpolju?

Prošetali smo štandovima koji su tu već tradicionalno svake godine na Veliku Gospu. Uglavnom se prodaju suveniri vjerskih motiva, a kao i na svakom dernerku ne nedostaje ni drvenarije čije se cijene kreću od 30 eura pa nadalje.

Ponuda hrane je nešto oskudnija pa smo prizalogajiti mogli jedino pečene kukuruze po cijeni od 3 eura.

Ni cijene pića nisi niže pa voda i sokovi idu od 3 eura na više, a cijene alkohola su još skuplje.

Gospa Vrpoljačka Osnutak Šibenske biskupije 1298. godine kad se naziva crkvom Blažene Gospe Stomorije, odnosno Blažene Gospe Vrpoljačke. Gradnja svetišta vezana je uz godinu 1722. Opisujući izgradnju crkve i Gospinu sliku, don Krsto Stošić zapisao je da Gospa Vrpoljačka odiše svetošću, blagošću i čistoćom, kao da ju je radio slikar nebom nadahnut. Slika je smještena na glavnom oltaru iznad svetohraništa u srebrnom okviru. Podaci na poleđini slike govore da datira iz 1383. godine i djelo je Šibenske škole. Kako je nošena u čestim procesijama i u različitim vremenskim uvjetima, tako je i često rekonstruirana. Budući da je slika neprocjenjivo blago žitelja Šibenske biskupije, u vrijeme turskih nadiranja ona je bila prenošena u Šibenik na čuvanje. Kad su vladale kuga i kolera, slika je bila nošena šibenskim ulicama. Don Krsto Stošić opisao je veličanstveni povratak slike u Vrpolje godine 1923. kad se slavila 200. obljetnica svetišta. Iz šibenske prvostolnice krenula je procesija kroz grad, a nakon što je više od 10 tisuća vjernika primilo blagoslov, sa suzama su otpratili Gospu u Vrpolje. Svečano je svake godine za Veliku Gospu u Vrpolju. Prije početka misnog slavlja, šibenski biskup predvodi zavjetnu molitvu ispred Gospe, a nakon toga je djevojke iznose i postavljaju do vanjskog oltara u dvorištu svetišta gdje se slavi sveta misa. U procesiji sudjeluju predstavnici marijanskih molitvenih udruga s područja Šibenske biskupije, kao i kulturno-umjetnička društva koja ispred crkve naprave špalir za prolazak Gospe. O dostojanstvenom prolasku brine se Bratovština Gospe Stomorije koja je ustanovljena davne 1360. godine te su je pape u znak zahvalnosti obdarili mnogim povlasticama. U dvorištu iza svetišta o Božiću 2016. godine, a o spomenu 950. obljetnice prvog spomena grada Šibenika, postavljena je kamena skulptura Blažene Djevice Marije pod imenom Gospa od okova. Budući da se u vremenu mnogih poroka umnažaju okovi i mnogim ljudima, potrebna im je pomoć Gospe koja skida okove snagom Isusa Krista. Svima nam treba Gospa – mladima, djeci, obiteljima i roditeljima. Potrebna je Gospa koja skida sve okove.