BROJNE NEZAKONITOSTI Najbrže izgrađena betonska grdosija u Dalmatinskoj zagori je pred rušenjem!

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je nadzor zakonitosti postupka izdavanja građevinske dozvole za tzv. Imotski Tower, najbrže izgrađenu zgradu s ukupno šest etaža među obiteljskim kućama u neposrednoj blizini Modrog jezera, koja "uljepšava" vizuru ovog zaštićenog bisera prirode.

Rezultat nadzora nije nimalo povoljan ni za investitore ni za nadležne službe koje su izdale građevinsku dozvolu, a najmanje za arhitekta koji je izradio glavni projekt.

"U postupku nadzora koji je ovo Ministarstvo ovlašteno provoditi sukladno članku 156. Zakona o gradnji, uvidom u predmetni spis, ovo Ministarstvo je utvrdilo nepravilnosti u postupku donošenja predmetne građevinske dozvole u postupanju službene osobe koja je vodila postupak", odgovorilo je spomenuto ministarstvo na upit Jutarnjeg lista uz dodatak da su utvrđene i nezakonitosti u glavnom projektu ovlaštenog arhitekta.

Podsjetimo, mještani Imotskog, ali i šira javnost bili su zgroženi kada je ove jeseni iznenada nikla ta betonska grdosija, i to za samo nekoliko dana nakon izdavanja građevinske dozvole. Ispostavilo se da su radovi započeli mjesecima ranije, da je gradnja u rujnu već bila u punom zamahu, a dozvola je izdana tek u listopadu. No, to, čini se, nije bilo protivno zakonu, ali su se mogle čuti razne primjedbe o tome je li investitor uopće smio graditi takav objekt u blizini klisure Modrog jezera, grade li sukladno izdanoj dozvoli te je li dozvola izdana na zakonit način, a posebno stoga što je tražena i dozvola za gradnju novog objekta i dozvola za rekonstrukciju postojećeg, kako se moglo iščitati iz javno dostupnih podataka.

Situacija se u međuvremenu počela razjašnjavati i čini se da je vrlo upitno hoće li ova nova "imotska ljepotica" opstati ili će na koncu uslijediti njezino rušenje.

Naime, najprije je nadzor provela građevinska inspekcija Državnog inspektora te je utvrđeno da je zgrada izgrađena sukladno projektu po kojemu je izdana građevinska dozvola. Međutim, istovremeno su inspektori, kako su nam odgovorili prije mjesec dana, utvrdili nepravilnosti pri izdavanju građevinske dozvole, te su nadležnom Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputili zahtjev za nadzorom zakonitosti izdavanja građevinske dozvole.

Sada je i ministarstvo okončalo svoj nadzor te su potvrđene nepravilnosti pri izdavanju građevinske dozvole što je odgovornost, kako smo već naveli, službene osobe koja je vodila postupak izdavanja dozvole, a utvrđene su i nezakonitosti u glavnom projektu ovlaštenog arhitekta.

Ministarstvo, međutim, nije stalo na tom zaključku već je poduzelo i daljnje korake.

"Slijedom navedenog Ministarstvo je dopisom KLASA: 040-02/23-07/26, URBROJ: 531-03-2-23-9 od 01. 12. 2023. dalo uputu prvostupanjskom tijelu vezano za pravilnu primjenu zakonskih propisa te je od čelnika prvostupanjskog tijela zatražilo poduzimanje svih zakonom propisanih radnji u svrhu osiguranja zakonitosti rada i postupanja prvostupanjskog tijela te da u postupcima izdavanja akata za gradnju osigura postupanje službenika sukladno zakonskim propisima, a kako bi se onemogućilo da izdavanjem građevinskih dozvola stranke steknu prava koja im temeljem važećih propisa ne pripadaju te da o poduzetim radnjama obavijesti ovo Ministarstvo", navodi se u odgovoru ministarstva koje je, osim ove upute tijelima koja izdaju građevinske dozvole, izravno prozvalo i glavnog projektanta, ovlaštenog arhitekta Josipa Halapiju za teže povrede dužnosti:

"Ministarstvo je u provođenju nadzora utvrdilo nezakonitosti u glavnom projektu zajedničke oznake SZ-06/23, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole, te je dopisom KLASA: 040-02/23-07/26, URBROJ: 531-03-2-23-10, od 01.12.2023. od Hrvatske komore arhitekata zatražilo da hitno pokrene postupke temeljem zakonskih ovlasti, te da protiv ovlaštenog arhitekta pokrene stegovne postupke zbog teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta i da o poduzetim radnjama obavijeste ovo Ministarstvo".

Nekoliko arhitekata s kojima smo razgovarali iz navedenog odgovora ministarstva, posebno iz dijela koji se odnosi na "utvrđene nezakonitosti u glavnom projektu", izvlače identičan zaključak, a to je da se očito radi o ozbiljnom kršenju propisa koji za posljedicu teško može imati bilo koju drugu opciju osim uklanjanja izgrađenog objekta, piše Jutarnji list.

No, institucije tek trebaju dokraja odraditi svoj posao. A jedna od njih je i USKOK, koji je još prije, kako smo pisali, otvorio izvide vezano za postupak ishođenja građevinske dozvole za ovu građevinu. U svjetlu navedenih zaključaka ministarstva, čini se da se istražitelji USKOK-a itekako imaju čime pozabaviti, jer se sumnja u pogodovanje investitorima od strane službenih osoba sada dodatno pojačala.