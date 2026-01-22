Close Menu

Brojna mjesta u Dalmaciji u petak će biti bez struje! Napunite mobitele, skuhajte ručak unaprijed...

Donosimo detaljan popis ulica i vremena

HEP javlja da će sutra, 23. siječnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Donosimo lokacije:

Stobreč

Ulica: Gospe od mira

Vrijeme: 08:30 - 10:30

Kaštel Stari

Ulica: brce;19,Obala Kralja Tomislava;1-20,,Don Frane Ivasovića;1-6,fra Ante Benutića;2-9,fra Ive Perana;1-5,Koriolana Ćipika;1-28,Sv.Felicija;1-30,Vukovarska;2-10

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Ramljane

Ulica: Put Vodica;1-60,Filipovići;1-41,Radmile;20-46,Put Sedlara;1-62

Vrijeme: 08:00 - 15:00

Podstrana

Ulica: DON PETRA CARA 21-79,12-70

Vrijeme: 09:00 - 13:00

Split

Ulica: Ulica 141.Brigade Hrv.vojske-12

Vrijeme:08:30 - 14:00

Ulica: Stjepana Sulimanca-5

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Ulica: Drinskih mučenica-3

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Ulica: Njegoševa;1,1a,1b

Vrijeme:08:30 - 14:00

Metković

Mjesto: Desne, Kobiljača, Otrić-Seoci, Mali Prolog

Vrijeme: 11:00 - 13:00

Omiš / Svinišće

Ulica: Smoline

Vrijeme: 09:00 - 12:00

Ugljane,Čaporice

Vrijeme: 09:00 - 13:00

 Glavice

Ulica: Poljakova glavica

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Grad Ploče i sva naselja (Mjesni odbori) grada Ploče

Ulica: Sve

Vrijeme: 11:00 - 13:00

Ulica: Ulica fra Andrije Kačića Miošića k.br. 2,4,6

Vrijeme: 08:30 - 11:00

Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac

Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac

Vrijeme: 08:00 - 16:00

Slatine

Ulica: B.Jelačića, Trogirska, Guje, Osoje

Vrijeme: 08:30 - 09:30

 

