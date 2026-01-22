Brojna mjesta u Dalmaciji u petak će biti bez struje! Napunite mobitele, skuhajte ručak unaprijed...

HEP javlja da će sutra, 23. siječnja, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Donosimo lokacije:
Stobreč
Ulica: Gospe od mira
Vrijeme: 08:30 - 10:30
Kaštel Stari
Ulica: brce;19,Obala Kralja Tomislava;1-20,,Don Frane Ivasovića;1-6,fra Ante Benutića;2-9,fra Ive Perana;1-5,Koriolana Ćipika;1-28,Sv.Felicija;1-30,Vukovarska;2-10
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Ramljane
Ulica: Put Vodica;1-60,Filipovići;1-41,Radmile;20-46,Put Sedlara;1-62
Vrijeme: 08:00 - 15:00
Podstrana
Ulica: DON PETRA CARA 21-79,12-70
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Split
Ulica: Ulica 141.Brigade Hrv.vojske-12
Vrijeme:08:30 - 14:00
Ulica: Stjepana Sulimanca-5
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Ulica: Drinskih mučenica-3
Vrijeme: 08:30 - 14:00
Ulica: Njegoševa;1,1a,1b
Vrijeme:08:30 - 14:00
Metković
Mjesto: Desne, Kobiljača, Otrić-Seoci, Mali Prolog
Vrijeme: 11:00 - 13:00
Omiš / Svinišće
Ulica: Smoline
Vrijeme: 09:00 - 12:00
Ugljane,Čaporice
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Glavice
Ulica: Poljakova glavica
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Grad Ploče i sva naselja (Mjesni odbori) grada Ploče
Ulica: Sve
Vrijeme: 11:00 - 13:00
Ulica: Ulica fra Andrije Kačića Miošića k.br. 2,4,6
Vrijeme: 08:30 - 11:00
Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Vrijeme: 08:00 - 16:00
Slatine
Ulica: B.Jelačića, Trogirska, Guje, Osoje
Vrijeme: 08:30 - 09:30