BROJKE SU TU! Split u studenome prešao godišnji broj putnika iz 2019. godine

Zračna luka Split u studenome ove godine prihvatila je i otpremila ukupno 41.031 putnika, što je gotovo 2.300 putnika više u odnosu na prošlogodišnji studeni. Zračna je luka s brojkama iz studenog prešla ukupni godišnji promet iz dosad rekordne 2019. godine!

Zračna luka Split u prvih 11 mjeseci ove godine prihvatila je i otpremila ukupno 3.3 milijuna putnika (3.319.883), što je gotovo 49 tisuća putnika više nego u cijeloj 2019. godini, do sada rekordnoj za ovu hrvatsku zračnu luku! Ovime je 2023. postala rekordna za Resnik, no brojka će još rasti s obzirom na to da na dosadašnje brojke treba nadodati i broj putnika iz ovog mjeseca, javlja Croatian Aviation.

Brojke su u studenome blago porasle, za svega 2.300 putnika, što i nije iznenađenje s obzirom na to da značajnog povećanja prometa na Resniku u studenome nema u odnosu na prošlu godinu (tek dodatni letovi Croatia Airlinesa s minimalnom frekvencijom tjednih polazaka), dok nizozemski KLM ove zime prometuje jednom, umjesto 5 puta tjedno između Splita i Amsterdama.

Za očekivati je i blagi porast broja putnika u prosincu, no 2023. je već postala rekordna za ovu hrvatsku zračnu luku, piše Croatian Aviation.