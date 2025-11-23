Broj žrtava poplava u Vijetnamu dosegao je 90, još 12 osoba se vodi kao nestalo

Broj poginulih u velikim poplavama u Vijetnamu porastao je na 90, a još 12 osoba se vodi kao nestalo, priopćilo je u nedjelju ministarstvo zaštite okoliša nakon višednevnih obilnih kiša i klizišta.

Neumoljiva kiša pogađa južno-središnji Vijetnam od kraja listopada, a popularna odredišta za odmor pogođena su nekoliko poplava, piše The Guardian.

Količina oborina premašila je 1900 mm (74,8 inča) u nekim dijelovima središnjeg Vijetnama tijekom proteklog tjedna. Regija je glavni pojas proizvodnje kave i dom popularnih plaža, ali je također sklona olujama i poplavama.

Više od 60 smrtnih slučajeva od 16. studenog zabilježeno je u planinskoj središnjoj pokrajini Dak Lak, gdje su deseci tisuća domova poplavljeni, priopćilo je ministarstvo.

Prošli tjedan, spasioci koji su koristili čamce u središnjim pokrajinama Gia Lai i Dak Lak otvorili su prozore i probili krovove kako bi pomogli stanovnicima koji su ostali nasukani zbog visoke vode, prema državnim medijima, dok su vojska, policija i druge sigurnosne snage mobilizirane kako bi preselile i evakuirale ljude u sigurna područja.

Spasioci su donijeli hranu i vodu u poplavljene bolnice u obalnom gradu Quy Nhon u pokrajini Binh Dinh, izvijestile su državne novine Thanh Nien, nakon što su liječnici i pacijenti u jednoj ustanovi tri dana preživjeli na instant rezancima i vodi.

Razina vode u rijeci Ba u pokrajini Dak Lak premašila je rekord iz 1993. na dva mjesta rano u četvrtak, dok je rijeka Cai u pokrajini Khanh Hoa također dosegla novi maksimum, priopćio je meteorološki ured.

Više od 235.000 kuća je poplavljeno, a gotovo 80.000 hektara usjeva oštećeno je, ranije je priopćila vijetnamska agencija za katastrofe.

Vlada procjenjuje da su poplave do sada gospodarstvo koštale oko 8,98 bilijuna donga (341 milijun dolara).

Između siječnja i listopada, ekstremni vremenski uvjeti uzrokovali su 279 mrtvih ili nestalih u Vijetnamu i prouzročili više od 2 milijarde dolara štete, prema podacima nacionalnog statističkog ureda.

Ova jugoistočna azijska nacija sklona je obilnim kišama između lipnja i rujna, ali znanstveni dokazi identificirali su obrazac klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, što ekstremne vremenske uvjete čini češćima i razornijima.