Broj ozlijeđenih u požaru splitskog zatvora popeo se na 13

U splitskom zatvoru danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Dojava o požaru zaprimljena je u 18:28, a na teren su izašla tri vatrogasna vozila s pripadnicima vatrogasnih postrojbi.

Prema prvim informacijama, zapalili su se madraci. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, a prostor je osiguran.

Iz policije su ranije potvrdili da je nekoliko osoba zatražilo liječničku pomoć zbog udisanja dima. Iz KBC-a Split potvrđeno je da je zaprimljeno osam pacijenata te da je medicinska obrada u tijeku. Prema prvim informacijama, riječ je o inhalacijskim ozljedama.

U međuvremenu je potvrđeno da se broj ozlijeđenih popeo na 13 osoba, koje su zatražile liječničku pomoć nakon požara.

Uzrok požara utvrdit će se očevidom.