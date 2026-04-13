Brodica planula i potonula kod dalmatinskog otoka, tročlana posada spašena

Motorna brodica njemačke zastave potonula je danas nakon požara u uvali Žinčena na otoku Pašmanu, no u nesreći nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dojava o požaru zaprimljena je danas, 13. travnja, u 12.50 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), posredstvom djelatnika marine Preko. O događaju su odmah obaviješteni Lučka kapetanija Zadar, Javna vatrogasna postrojba Zadar te Postaja pomorske i aerodromske policije Zadar.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posada prošla bez ozljeda

U izravnoj komunikaciji s dojaviteljem utvrđeno je da nitko od tročlane posade nije ozlijeđen te da su svi članovi posade državljani Republike Njemačke. Po dolasku na mjesto događaja službenici zadarske Lučke kapetanije zatekli su pripadnike JVP-a Zadar i tročlanu posadu na obali. Njemački državljani, koji su se u trenutku intervencije već nalazili na sigurnom, odbili su ponuđeni preventivni liječnički pregled.

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da je opožarena brodica potonula na sidrištu, na dubinu od pet metara. Prema izjavi voditelja, koji je ujedno i vlasnik brodice, u spremniku je ostalo oko 150 litara dizelskog goriva. Za sada na mjestu potonuća nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša. Nadležne službe pratit će stanje na lokaciji, a nakon smirivanja nepovoljnih vremenskih uvjeta pristupit će se pripremama za vađenje olupine.

U tijeku izvidi o uzroku nesreće

Unatoč pravovremenoj vatrogasnoj intervenciji, brodicu nije bilo moguće spasiti od potonuća. Lučka kapetanija Zadar sada provodi izvide kako bi se utvrdio točan uzrok požara i okolnosti ove pomorske nesreće.