Brnabić o Borisu Tadiću: "Nesreća od čovjeka"

"Ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija, ne, poziva na nasilje"

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila potez bivšeg predsjednika Borisa Tadića, nakon što je on sinoć pozvao građane da izađu na ulice. Brnabić je putem X-a kritizirala Tadića zbog, kako je navela, poticanja na nasilje umjesto na smirivanje situacije i dijalog.

Jučer su pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu izbili ozbiljni sukobi. Okupljeni su došli izraziti podršku Dijani Hrki, majci preminulog Stefana Hrke, koja je započela štrajk glađu. U neposrednoj blizini, u šatorskom naselju poznatom kao Ćacilend, bile su i skupine pristaša vladajuće opcije. Između dviju strana stajao je veliki kordon interventne policije, dok su letjele boce i pirotehnička sredstva.

Reakcija Brnabić

Brnabić je na X-u izričito osudila Tadićev poziv, ocijenivši ga opasnim i neodgovornim. Rekla je da je neprihvatljivo da bivši predsjednik potiče ljude da napadaju susjede, prijatelje i članove obitelji umjesto da radi na smirivanju tenzija i poticanju konstruktivnog dijaloga. U svojoj objavi naglasila je i iznenađenje da takav apel dolazi od nekoga tko je nekada obnašao najvišu državnu funkciju.

"Nesreća od čovjeka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsjednik Republike Srbije poziva na građanski rat. Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje susjede, prijatelje, članove obitelji, poznanike. Ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija, ne, poziva na nasilje. Čak i za čovjeka koji je na HRT-u izjavio da i nije tako ponosan što je predsjednik Srbije, mnogo je", napisala je Brnabić na X-u.

Tadićev poziv na proteste

Dok su se sukobi odvijali pred Skupštinom, Tadić je na X-u pozvao građane širom Srbije da organiziraju proteste u svojim gradovima kako bi podržali prosvjede u Beogradu. 

