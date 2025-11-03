Brnabić o Borisu Tadiću: "Nesreća od čovjeka"

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je osudila potez bivšeg predsjednika Borisa Tadića, nakon što je on sinoć pozvao građane da izađu na ulice. Brnabić je putem X-a kritizirala Tadića zbog, kako je navela, poticanja na nasilje umjesto na smirivanje situacije i dijalog.

Jučer su pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu izbili ozbiljni sukobi. Okupljeni su došli izraziti podršku Dijani Hrki, majci preminulog Stefana Hrke, koja je započela štrajk glađu. U neposrednoj blizini, u šatorskom naselju poznatom kao Ćacilend, bile su i skupine pristaša vladajuće opcije. Između dviju strana stajao je veliki kordon interventne policije, dok su letjele boce i pirotehnička sredstva.

Reakcija Brnabić

Brnabić je na X-u izričito osudila Tadićev poziv, ocijenivši ga opasnim i neodgovornim. Rekla je da je neprihvatljivo da bivši predsjednik potiče ljude da napadaju susjede, prijatelje i članove obitelji umjesto da radi na smirivanju tenzija i poticanju konstruktivnog dijaloga. U svojoj objavi naglasila je i iznenađenje da takav apel dolazi od nekoga tko je nekada obnašao najvišu državnu funkciju.

"Nesreća od čovjeka koji je, na našu veliku žalost i još veću sramotu, bio predsjednik Republike Srbije poziva na građanski rat. Sladostrasno i ushićeno poziva ljude da izađu na ulice i napadnu svoje susjede, prijatelje, članove obitelji, poznanike. Ne poziva na dijalog i smirivanje tenzija, ne, poziva na nasilje. Čak i za čovjeka koji je na HRT-u izjavio da i nije tako ponosan što je predsjednik Srbije, mnogo je", napisala je Brnabić na X-u.

Tadićev poziv na proteste

Dok su se sukobi odvijali pred Skupštinom, Tadić je na X-u pozvao građane širom Srbije da organiziraju proteste u svojim gradovima kako bi podržali prosvjede u Beogradu.