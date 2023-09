BRKAN ODGOVORIO PAUNOVIĆU: "Za sve svoje dosadašnje neuspjehe optužuje bivšu vlast, županiju, vladu, pa čak i građane Makarske"

Jure Brkan je odgovorio gradonačelniku Grada Makarske Zoranu Paunoviću.

Njegovo poduže priopćenje vam prenosimo u cijelosti:

"Drage moje Makaranke i Makarani,

već smo naučili da gradonačelnik Makarske Zoran Paunović za sve svoje dosadašnje neuspjehe optužuje bivšu vlast, županiju, vladu, pa čak i građane Makarske. Međutim, gradonačelnik Paunović nas je ovaj put iznenadio pa za svoje buduće neuspjehe optužio, ni manje ni više, novi Zakon o turizmu i Ministarstvo turizma i sporta koje je zakon uputilo na raspravu u Hrvatski sabor. U javnom obraćanju gradonačelnik Paunović se pita, zbog čega se donosi zakon ako neće udovoljiti njegovim zahtjevima!? Naime, gradonačelnik Paunović je u Splitu, a ne u svom gradu, održao tiskovnu konferenciju sa prezentacijom Studije nosivosti makarskog turizma. Paunović je u svom neznanju tu Studiju nazvao prvom takvom bez obzira što je Turistička zajednica županije Splitsko-dalmatinske davno prije izradila Studiju nosivosti županije sa kompletnom metodologijom. Od Paunovića nimalo čudno, sve ovo spada u njegov uobičajeni način ponašanja. Modus operandi u kojem ističe sebe i svoju „pamet“, javni prostor koristi za samopromociju, zanemaruje i omalovažava Makarsku i većinu njenih građana.

Sa druge strane, mi se pitamo, šta je gradonačelnik Paunović u svom mandatu do sada napravio da stvari promjeni na bolje?

Hajdemo po redu. Već od svog prvog javnog političkog nastupa, u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2021. godine, Zoran Paunović je naš grad Makarsku etiketirao kao grad slučaj. Od onda do sada nije prestao ponavljati i svaki put je bio sve maštovitiji u blaćenju našeg grada i svega onoga što ovaj grad predstavlja. Čudno za jednog gradonačelnika, međutim za Zorana Paunovića to uopće nije čudno. Iz tih njegovih objeda, da se zaključit da je naš grad jedna urbanistčka rugoba, iz koje bježe stanovnici i u kojem horde zlih turista uništavaju sve što su on i drugovi iz komiteta stvorili. Najveći problem našeg grada je po njemu betonizacija, urbanizacija, apartmanizacija….

Šta je gradonačelnik Paunović napravio po tom pitanju? Do sada, treće godine njegova mandata, apsolutno ništa.

Ako gradonačelnik Paunović želi uvesti reda u prostornom uređenju grada to se radi izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada. Do danas gradonačelnik Paunović u prostornom planu nije promjenio ni crticu, ni zarez. Zašto? Jer svi prijedlozi izmjena i dopuna koje je poslao na suglasnost Županiji i Ministarstvu nisu odobreni jer nisu bili izrađeni u skladu sa procedurama i zakonom. O ovome sam više puta javno govorio i upozoravao gradonačelnika na sjednici gradskog Vijeća, ali uzalud. Njegova „pamet“ je prvelika da bi poslušao oporbenog vijećnika. Sada mu ponovno poručujem da i ovaj zadnji prijedlog kojega je napravio nije u skladu sa zakonom. Možda će dojam loše napravljenih izmjena i dopuna prostornog plana, popraviti zamjenica Antonija Radić Brkan sa još jednim srcedrapateljskim pismom upućenim ministarstvu.

Dalje. Možda se gradonačelnik Paunović ne sjeća, kad smo u mom mandatu gradonačelnika 2019. godine u cilju demotiviranja stambene izgradnje, na sjednici gradskog Vijeća podizali cijenu komunalnog doprinosa na najveću zakonski propisanu od 138 kn/m3, njegova partija SDP je bila protiv! Zbog čega, nije mi poznato. Mišljenja sam da su imali u planu investicije u stambenoj izgradnji. Gradonačelnik Paunović je, čini mi se baš u to vrijeme, dobio rješenje o komunalnom doprinosu za hostel kojeg je sagradio u dvorištu očeve kuće. To smo rješenje, nažalost, morali naplatiti ovrhom. Draga javnosti, ako vam nije bilo poznato u predizbornoj kampanji, Paunović za svoj hostel nije platio komunalni doprinos i grad ga je morao ovršiti. Paunović kaže da to nije njegov hostel nego hostel njegovog poduzeća. Možda je tako, ali on je dolazio moliti da mu se omogući plaćanje komunalnog doprinosa na rate.

Što se tiče iznajmljivanja apartmana i velike želje gradonačelnika Paunovića da zabrani tu djelatnost. Moram ga podsjetiti da gradonačelnik ima alate da demotivira građane od iznajmljivanja bez da im to zabrani. Naprimjer, paušalni porez za iznajmljivače. Vlada RH, dala je ovlasti gradovima da sami donesu odluku o visini paušalnog poreza u rasponu od 150 kn do 1.500 kn po krevetu. U Makarskoj je on i dalje na jednoj od najnižih stopa, onoj od 300 kn po krevetu. Gradonačelniče Paunović, umjesto da vičete i prijetite zabranom iznajmljivanja, zbog čega niste podigli ovaj porez poput Splita, Zagreba, Dubrovnika?

Već sam spomenuo komunalni doprinos i da je on na najvećoj zakonski propisanoj razini. Moram spomenuti i da je komunalni doprinos namjenski prihod i da se smije utrošiti samo za gradnju gradske infrastrukture. Gradski proračun i blagajna se dobro pune od naplate komunalnog doprinosa i ima ga dovoljno. Šta je od gradske infrastrukture gradonačelnik Paunović do sada napravio? Koliko metara, da nekažem kilometara, cesta je napravio? Koliko je oborinske kanalizacije postavio? Koliko je rasvjetnih tijela, ne računajući kineske svjetleće parangale, postavio? Koliko je i u kojem smjeru kanalizacije proširio? Koje je nove parkinge i garaže otvorio? Gdje su nogostupi, nadvožnjaci, podvožnjaci, privezišta, lučice…? Nema ih. Ili su tu a mi ih nevidimo. Kada gradonačelnik Paunović obrazlaže izvršenje proračuna, njegovi programi građenja komunalne infrastrukture su na ostvarenju oko 10%. Za usporedbu, u mom mandatu programi građenja i održavanja ostvarivali su se preko 90%.

Žali se gradonačelnik Paunović na indeks turističke razvijenosti Makarske i smatra da treba smanjit taj indeks kako bi on od države dobio više novca. Želi Makarsku, bar ja to tako shvaćam, proglasiti turistički nerazvijenom kako bi on ostvario svoje grandiozne planove. Dali to vama ima ikakvog smisla? Meni nema. Javno pitanje gradonačelniku Paunoviću, koliko turističkih projekata je prijavio na natječaje? Kad i u kojem natječaju mu je indeks bio problem da dobije sredstva?

Zašto se gradonačelnik Paunović bolje ne upita, tko mu vodi makarski turizam? U dvije i pol godine njegove apsolutne vlasti, na radnom mjestu direktora Turističke zajednice je promjenio dva čovjeka. Sadašnji direktor TZ, brat od Viki Puharić, nema jednog dana staža u turizmu ni bilo kakve turističke škole. Pitanje je dali ima radnog staža uopće?! Ali je zato odan Paunoviću i partiji, za rezultat ga nitko neće pitati, a za sve što je krivo, Paunović i on će već naći nekoga da upru prstom.

Kao što sam već rekao, ništa novo od Paunovića, osim što je počeo optuživati druge i za buduće neuspjehe. Dragi moji sugrađani, uvijek ste bili dobri domaćini i turistički profesionalci. Gosti su se uvijek rado i zadovoljno vraćali u naš grad. Novi Zakon o turizmu to neće promjeniti, naprotiv olakšati će i urediti bavljenje turizmom. Naš grad je lijep, dobar, velikodušan, atraktivan i turistički razvijen ma koliko ga Paunović blatio", napisao je u priopćenju Jure Brkan, saborski zastupnik i član saborskog odbora za turizam