Britanci brutalni prema Tudoru nakon novog debakla: "U ozbiljnom je problemu"

Novi poraz Tottenhama izazvao je val kritika u britanskim medijima, a na udaru se našao hrvatski trener Igor Tudor. Nakon 2:1 poraza na gostovanju kod Fulhama, engleski komentatori upozoravaju da situacija za londonski klub postaje sve ozbiljnija.

Tottenham je tim porazom upisao četvrti uzastopni ligaški neuspjeh, a razlika u odnosu na zonu ispadanja sve se više smanjuje. Britanski mediji ističu da se momčad čini nervoznom, defenzivno nesigurnom i bez potrebnog kontinuiteta.

“Nema vremena za izlike”

Po dolasku u klub Tudor je poručio: „There is no time to find excuses“, naglašavajući da želi brzo stabilizirati momčad. No engleski komentatori smatraju da riječi više nisu dovoljne.

Guardian situaciju u Tottenhamu opisuje kao sezonu koja se pretvara u „borbu na život i smrt“, dok londonski sportski portali upozoravaju da hrvatski trener mora hitno pronaći ravnotežu između agresivne igre i stabilnosti u obrani.

Taktičke promjene zasad bez učinka

Tudor je pokušao nekoliko taktičkih rješenja, od promjena u zadnjoj liniji do jačeg presinga, ali problemi u igri nisu nestali. Obrana i dalje djeluje nesigurno, a tranzicija prema naprijed prespora.

Analitičari u Engleskoj smatraju da Tottenham još uvijek nema jasan identitet igre te da će Tudor morati pronaći pragmatičniji pristup ako želi izvući momčad iz krize i udaljiti je od opasne zone na ljestvici.