Britanac pao s paraglajderom, u pomoć mu poletio policijski helikopter. Oglasio se Božinović

Jučer u popodnevnim satima zaprimljena je dojava o padu paraglajdera na području Tribalja, ispod brda Medviđak.

Odmah po dojavi na teren su upućeni policijski službenici i pripadnici HGSS-a, a u ovu zahtjevnu akciju spašavanja uključio se i helikopter MUP-a s pripadnicima HGSS-a.Muškarac, 39-godišnji državljanin Velike Britanije koji je upravljao paraglajderom, helikopterom je uspješno prevezen do tima hitne medicinske pomoći.

O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

- Ova intervencija još je jedan jasan dokaz unaprijeđenja sustava spašavanja u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem helikoptera Bell 412 EPX te kontinuiranom obukom svih uključenih službi, podignuta je razina učinkovitosti, brzina reakcije i sigurnost spašavanja na višu razinu. Veliko hvala svim uključenima, policijskim službenicima, pripadnicima HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja i timu hitne medicinske pomoći, na profesionalnosti, brzoj reakciji i predanom radu u spašavanju ljudskih života - poručio je ministar.