Brian Walshe priznao da je uklonio tijelo Srpkinje Ane, obrana negira ubojstvo

Brian Walshe, muškarac iz Massachusettsa kojem se sudi za ubojstvo supruge Ane, podrijetlom iz Sribje, 2023. godine, ovog je tjedna priznao da se riješio njezina tijela i obmanjivao policiju.

Ipak, njegovi odvjetnici inzistiraju da time ne priznaje i samo ubojstvo, što otvara pitanje kakvu obranu spremaju dok se porota za ključnu optužbu tek sastavlja, piše CNN.

Samo nekoliko minuta prije početka odabira porote za suđenje za ubojstvo, Walshe je u utorak priznao krivnju za obmanjivanje policije i nepropisno prenošenje ljudskog tijela, optužbe koje proizlaze iz smrti njegove supruge Ane Walshe. Menadžerica za nekretnine i majka troje djece nestala je u vrijeme Nove godine 2023.

Walshe je priznao krivnju za lakše optužbe bez ikakvog dogovora s tužiteljima, koji, prema podnesku obrane, "odbijaju pregovarati, osim ako pregovori ne uključuju optužnicu za ubojstvo". Zbog toga se Walshe i dalje suočava s optužbom za ubojstvo prvog stupnja, koje u slučaju osude nosi obveznu doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja.

Ova iznenadna priznanja izazvala su šok i potaknula veliko zanimanje za Walsheovu obrambenu strategiju. Odluka da Walshe prizna krivnju "nevjerojatno je hrabar potez obrane", smatra Ronald Sullivan, profesor prava na Harvardu. To će, kaže, omogućiti obrani da se na suđenju usredotoči isključivo na pitanje je li optuženik ubio svoju suprugu, potencijalno ograničavajući dokaze koje će porota vidjeti o načinu na koji se riješio njezinih ostataka. "To bi mogao biti dobar strateški potez za obranu", rekao je Sullivan.

Također je moguće da Walsheovi odvjetnici ovim manevrom pokušavaju ishoditi da se njihov klijent suoči s blažim optužbama za ubojstvo kako bi izbjegao doživotnu kaznu. Prema zakonu Massachusettsa, Walshe ne može priznati krivnju za ubojstvo prvog stupnja, pa bi država morala pristati na priznanje za blažu optužbu poput ubojstva drugog stupnja ili ubojstva iz nehata, što bi otvorilo mogućnost pomilovanja.

Zasad su Walsheovi odvjetnici jasno dali do znanja da on ne priznaje Anino ubojstvo. "Gospodin Walshe je spreman priznati navođenje činjenica u vezi s optužnicom koju je vlada upravo pročitala, u onoj mjeri u kojoj se tvrdi da je ometao i opstruirao kriminalističku istragu nestanka Ane Walshe. Mi se očito protivimo, i on ne priznaje... ubojstvo", rekla je odvjetnica obrane Kelli Porges na sudu.

Odabir porote nastavlja se u četvrtak, a sutkinja Diane Freniere naložila je odabranim porotnicima da izbjegavaju društvene mreže i vijesti kako bi se smanjio rizik od izloženosti medijskom izvještavanju o slučaju.

Kronologija slučaja koji je potresao Ameriku

Anin poslodavac prijavio je njezin nestanak 4. siječnja 2023., što je pokrenulo potragu koja je privukla nacionalnu medijsku pozornost. Kada je policija stigla u dom Walsheovih, Brian im je rekao da je njegova supruga otišla rano na Novu godinu zbog hitnog posla u Washingtonu te da je otad nije ni vidio ni čuo. Ana, koja je živjela i radila u Washingtonu, doputovala je u predgrađe Bostona kako bi posjetila obitelj 30. prosinca 2022.

Walshe je navodno nazvao Aninog poslodavca 4. siječnja 2023. raspitujući se o supruzi, ali nikada nije prijavio njezin nestanak policiji. Uhićen je 8. siječnja 2023. zbog obmanjivanja policije, a kasnije tog mjeseca optužen je i za njezino ubojstvo te se od tada nalazi u pritvoru.

Suđenje je trebalo započeti prošlog mjeseca, 20. listopada, no sutkinja je odobrila odgodu kako bi Walshe prošao procjenu mentalnog zdravlja. Njegovi odvjetnici tražili su odgodu nakon što je u rujnu izboden u zatvoru, izražavajući zabrinutost da ne može adekvatno pomoći u svojoj obrani. Prošlog tjedna proglašen je sposobnim za suđenje.

Moguće strategije obrane

Walsheov obrambeni tim svoju je strategiju držao u strogoj tajnosti. Nakon priznanja krivnje, Walsheu prijeti do 10 godina zatvora za obmanjivanje policije - što bi se moglo povećati na 20 ako bude osuđen za ubojstvo - te do tri godine za nepropisno prenošenje tijela. Odvojeno, Walshe već služi 37-mjesečnu kaznu zbog prodaje krivotvorenih umjetničkih djela Andyja Warhola.

Uspjeh obrane mogao bi ovisiti o svjedočenju samog Walshea. Njegovi odvjetnici mogli bi tvrditi da je Anina smrt posljedica nesreće ili da je Walshe djelovao u samoobrani. "Problem s ovakvim obranama je što nema potvrde, a navodna žrtva ne može ništa reći, jer je osoba preminula", rekao je Sullivan.

"Ako svjedoči i kaže: 'Posvađali smo se, znate, ona je izvukla nož na mene, a ja sam se branio', on može svjedočiti o tome jer nema suprotnih činjenica", objasnio je. "Porota to može prihvatiti ili ne prihvatiti, ali to je u ovom trenutku zabilježeno."

Ključni dokazi tužiteljstva

Sullivan smatra da Walsheova priznanja sugeriraju da obrana smatra dokaze protiv svog klijenta vrlo snažnima. "Oni kažu: 'Prihvatit ćemo sve za što postoje tako preplavljujući dokazi... Nećemo dobiti tu borbu pa recimo da smo to učinili'", tumači Sullivan moguću perspektivu obrane. "Sada se bore samo oko toga je li optuženik uzrokovao smrt pokojnice."

Iako tužitelji više ne moraju dokazivati da se Walshe riješio tijela i lagao, vjerojatno će poroti predstaviti dio tih dokaza kako bi ukazali na njegovu svijest o krivnji. Primjerice, snimke nadzornih kamera prikazuju Walshea kako 1. i 2. siječnja 2023. gotovinom kupuje velike količine sredstava za čišćenje. Također je snimljen kako baca crne vreće u kontejnere.

U kontejneru u blizini doma njegove majke istražitelji su pronašli zaštitno odijelo, sjekiru, pilu za metal te nekoliko predmeta s krvlju i DNK tragovima Briana i Ane Walshe. Pronađene su i neke Anine stvari, uključujući njezinu torbicu i iskaznicu o cijepljenju. Anina krv pronađena je i u podrumu obiteljske kuće.

Tužitelji su također otkrili da je Walshe koristio iPad svog sina za desetke pretraga na Googleu, poput: "Kako ukloniti krv s drvenih podova", "kako se riješiti tijela" i "kako zaustaviti raspadanje tijela".

Kao mogući motiv navode financijsku korist od polica životnog osiguranja, ali i saznanje da je Ana imala aferu s muškarcem u Washingtonu. Iako obrana tvrdi da Brian nije znao za aferu, tužitelji kažu da je pretraživao ime tog muškarca na internetu danima prije Aninog nestanka. Očekuje se da će porota vidjeti poruke između Ane i tog muškarca, koji bi također trebao svjedočiti.