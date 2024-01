Brekala uskoro čeka još jedno veliko obiteljsko slavlje

Josip Brekalo službeno je igrač Hajduka. Vijest je objavio Hajduk putem svojih klupskih kanala, odmah nakon obavljenog liječničkog pregleda i potpisa ugovora. Riječ je o posudbi do kraja sezone, nakon čega će se Josip vratiti u redove Fiorentine.

Hajduk će Fiorentini platiti 100.000 eura uz mogućih 100.000 eura bonusa ako osvoji naslov prvaka. Pristao je na upola manju plaću nego što bi imao u Dinamu, oko 50.000 eura mjesečno.

- Dogovor s Hajdukom se dogodio jako brzo. Ja sam sretan, počašćen i ponosan što sam došao u ovako velik klub i što imam priliku boriti se za naslov te se pokazati u Hrvatskoj u najboljem svjetlu - kazao je Brekalo.

Hajduk ga je predstavio prigodnim videom uz talijanski hit "Felicita" (sreća) i trima slikama sreće.

Sreća nije cilj koji treba postići, već način života koji treba odabrati. 🤝😃👏🥳❤️💙 Posted by HNK Hajduk Split on Monday, January 29, 2024

Brekalo je napisao ljubavno pismo svojoj supruzi, a nju su do pisma vodile latice ruža. Lijepa supruga nakon što je pročitala pismo, prislonila ga na prsa i nasmijana, zaklopila oči.

'Nije protekao dan da te nisam volio, nije protekla noć da te nisam sanjao. Ispunila si moje misli i moje srce, ne prođe trenutak da ne poželim bar na tren poslušati kako se smiješ. Za mene si najposebnija, najsjajnija i najljepša i želim da me nikad ne zaboraviš! Volim te, vidimo se poslije', stoji u ljubavnom pismu uz ružu.

Brekalo nakon toga otvara kutiju s bijelim dresom i pozira uz osmijeh. Nosit će broj 70.

Želi da mu se dijete rodi u Hrvatskoj

Inače, Josip je htio u Hrvatsku ne samo iz sportskih razloga. Supruga Dominika u drugom je stanju i u lipnju bi trebala roditi. Upravo stoga je Josip inzistirao na dolasku u Dinamo, kako bi se dijete rodilo u Zagrebu, gdje živi Josipova obitelj, pišu 24sata. Stoga je i odbio Salernitanu, klub na jugu Italije jer je predaleko od njegovog Zagreba.

No kako je transfer u Dinamo propao, isključivo zbog Dinamove nesposobnosti, Josipu se ukazala druga prilika, odnosno drugi hrvatski klub - Hajduk. I to nije mogao odbiti. Supruga i on živjet će u Splitu, bit će blizu obitelji, što mu je bilo jako važno.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josip Brekalo (@josip_brekalo)

Brekalu je kum bio kolega nogometaš

Brekalo i njegova supruga Dominika oženili su se 2021. godine, a iste su godine dobili i kćer Niku. Josip je tada na društvenim mrežama podijelio fotografije sa svadbe. Dominika je samozatajna i ne izlaže se puno javnosti, a o njihovom braku se malo zna.