BRAVO, FILIPE! Hrgović tehničkim nokautom pobijedio dosad neporaženog Australca

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović pobijedio je Australca Demseyja McKeana tehničkim nokautom na velikom boksačkom spektaklu u londonskoj O2 Areni.

El Animal je do pobjede došao u posljednjoj, 12. rundi kada se već mislilo da će suci odlučivati. No ni tu nije bilo dileme, Filip bi slavio uvjerljivo i putem sudačkog bodovanja.

Obojica su došli u top formi

Gledali smo meč dva maksimalno spremna teškaša, no meč gdje je upravo zbog toga velika razlika u kvaliteti mogla doći do izražaja. Hrgović je tehnički, ali i strateški bolji boksač od svog protivnika i uistinu je bilo užitak gledati njegov fenomenalan nastup.

Uvjerljivo je započeo Hrgović već od prve runde te moramo priznati kako se nakon prvih šest minuta očekivalo da meč neće potrajati toliko dugo koliko na kraju je. U drugoj rundi je uistinu ozbiljno uzdrmao Australca, ali moramo pohvaliti McKeana koji je došao uistinu u fenomenalnoj formi, s ciljem da pruži svoj najbolji boks.

Ipak, nakon tako dobre izvedbe odlučio je Hrgović odraditi sve strateški. Krenuo je boksati vrlo pametno, s minimalno rizika, što neutralnim gledateljima vjerojatno nije zanimljivo, no pratitelji boksa mogli su uživati u pravom malom "masterclassu" hrvatskog boksača.

Vrhunski je birao udarce i do same sredine meča McKean nije uspio napraviti puno toga. No, u drugu polovicu meča ušao je agresivnije nego se očekivalo.

Australac je najbolje odradio početkom druge polovice meča

Znao je McKean da nema što čekati, pa je svojim pristupom natjerao Hrgovića da radi više nego do tada. Meč je ujedno postao i prljaviji, s puno klinča, i može se reći kako su sedma i osma runda bile izjednačene i svojevrsni povratak McKeana u meč.

No, samo prividno. Pojavom umora, smanjila se i McKeanova dodatadašnja inicijativa, što je značilo da je Hrgović ponovno preuzeo konce meča.

Držao je kontrolu, a onda je u posljednjoj rundi došao do prekida vrlo bitnog za budućnost. Još jednom su napadi McKeana rezultirali klinčem, no ovog puta Hrgović na izlasku pogađa desni kroše na koji je povezao još nekoliko njih. Australac se objesio na konopce i sudac je zaustavio meč te mu krenuo brojati, no brzo je vidio da ovaj neće biti sposoban za nastavak te je prekinuo meč nakon 61 sekunde posljednje dionice.

To je ukupno 16 pobjeda iz isto toliko borbi njegove profesionalne karijere. Hrgović bi prema najavama sada trebao dobiti status prvog izazivača u IBF-u čiji pojas drži Oleksandr Usik, ali u boksu ništa nije sigurno pa tako ni ovaj očekivan scenarij, piše Gol.hr.