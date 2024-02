BRANKO ĐURIĆ ĐURO: "Uvijek mora biti netko od LGBTUVZŽEFGH"

Branko Đurić Đuro osvrnuo se na političku korektnost na filmskim i TV setovima.

"Snimao sam za Apple TV seriju Slow Horses, možda si gledao. Garry Oldman igra. Korektnost uvijek mora biti u ekipi - netko od LGBTUVZŽEFGH, jedan tamnoputi... Jedan je tip iz Nigerije, tako izgleda i strašno je simpatičan. Sve vrijeme se s njim družim. Međutim, imao sam komplicirano scenu i tamo su svi oprezni oko toga da nekoga ne uvrijede. Imao sam napornu scenu. Igrao sam šah, nisam mogao zapamtiti i rekao sam: 'Dajte mi nešto slatko da pojedem da mi se digne šećer.' Donesu mi neke bombone i naprave pauzu. Ja ustanem, otvorim one bombone i taj crnac je pored mene...", započeo je Đurić u emisiji na K1.

"Čitava ekipa pogleda njega pa mene. Gledali su kako ću ja reagirati, kako će on reagirati... To su ozbiljne stvari. Dao sam mu bananu i to žutu. Ja se brzo snalazim. Vidim da ima još nešto drugo unutra. Kažem mu: 'Uzmi još jednu' ne bi li izvukao nešto drugo. On izvuče majmuna. Ja kažem: 'Hapsite me, je*i ga.' Srećom, tip je bio takav. Mogao je samo dići obrvu i reći: 'Zašto si mi dao bananu?'. Ja bih vjerovatno otišao iz tog projekta", zaključio je.

Serija Slow Horses s emitiranjem je počela 2022. godine. Priča prati disfunkcionalni tim agenata MI5 i njihovog šefa, ozloglašenog Jacksona Lamba, piše Index.