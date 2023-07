BRANITELJSKE UDRUGE USPJELE Otkazan koncert Jelene Karleuše na Barbarincu!

Koncert Jelene Karleuše na otoku Barbarincu se otkazuje.

"Zbog sigurnosnih izazova te velike negativne kampanje pojedinaca koja se posljednjih mjeseci vodi prema ovom koncertu, organizatori su odlučili otkazati nastup regionalne glazbenice koja je posljednjih godina u više navrata nastupala diljem Hrvatske", stoji u priopćenju poslanom nakon što su predstavnici braniteljskih udruga uputili zahtjev Gradu za otkazivanje koncerata na Barbarincu, postavljajući među ostalim pitanje "tko je dopustio koncerte Jeleni Karleuši, Aci Lukasu i Harisu Džinoviću, izvođačima srpskog turbofolka".

"Island of Love, otok Barbarinac mjesto je susreta ljudi i kultura iz cijelog svijeta. Mjesto stvaranja prijateljstava na kojem nema mržnje prema drugom ili drugačijem. To bi trebala biti misao vodilja i svima onima koji Hrvatskoj, koji našim gostima žele dobro te da se ovdje osjećaju kao kod vlastite kuće. Split je grad koji je nedavno ugostio desetke tisuće ljudi iz cijelog svijeta, raširenih ruku i bez mržnje. Izvođači iz regije nastupaju diljem Hrvatske tijekom cijele godine i redovno u svojim istupima u medijima iskazuju divljenje prema Hrvatskoj. Isto kao što to rade i hrvatski glazbenici u vlastitim nastupima diljem regije", stoji još u priopćenju, prenosi Index.

"Od 72 predviđena glazbena događaja ovog ljeta na Barbarincu, čak njih 90% je onih na kojima se izvodi strana te elektronska glazba. Sva ostala događanja kao i nastupi hrvatskih i regionalnih izvođača održat će se prema najavama", dodaju organizatori.