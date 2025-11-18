Braniteljske udruge traže uklanjanje naziva "Domovinski rat" iz udruge VeDRA i obustavu financiranja

U opširnom i oštrom priopćenju, Koordinacija braniteljskih udruga Splita i Splitsko–dalmatinske županije zatražila je hitne mjere protiv udruge VeDRA, ističući kako je riječ o, citiramo, “organiziranoj provokaciji” i “zlouporabi Domovinskog rata”. U nastavku donosimo priopćenje.

Oštra osuda javnog djelovanja VeDRA-e

“Koordinacija braniteljskih udruga Splita i Splitsko–dalmatinske županije najoštrije osuđuje javno djelovanje udruge VeDRA i njezina predsjednika Ranka Britvića, bivšeg jugoslavenskog milicajca, koji se na objavljenoj snimci grli s tadašnjom srpskom veleposlanicom Jelenom Milić, pozira s podignuta tri prsta i izgovara parole tipične za velikosrpsku propagandu, poput ‘Srbija do Grenlanda’.”

Koordinacija ističe da se takvim istupima “promoviraju simboli, retorika i političke poruke onih snaga koje su izvršile brutalnu agresiju na Hrvatsku”.

“Ova snimka dodatno je razotkrila stvarnu narav udruge VeDRA, koju se u medijima često pogrešno predstavlja kao legitimnu braniteljsku organizaciju. U stvarnosti, njihovo djelovanje temelji se na relativiziranju srpske agresije, potpori velikosrpskim narativima i kontinuiranom iskrivljavanju povijesti.”

U nastavku priopćenja Koordinacija navodi da se VeDRA bavi isključivo temama Drugog svjetskog rata i jugoslavenskog antifašizma, “dok je Domovinski rat samo smokvin list”.

Tvrde da se želi izjednačiti partizane i branitelje

“Središnji cilj vodstva VeDRA-e jest ‘prikačiti se’ na Domovinski rat i izjednačiti ulogu partizana s hrvatskim braniteljima.”

Braniteljske udruge dodaju da se time želi prikriti djelovanje komunističkih struktura, uloga JNA u agresiji te “izjednačiti branitelje s onima koji su Hrvatsku držali u jugoslavenskim okovima”.

“Takvu manipulaciju nikada nećemo prihvatiti.”

Koordinacija najžešće reagira na Britvićevo bacanje vijenca u Dunav:

“Vrhunska sramota i provokacija jest Britvićevo bacanje vijenca u Dunav u Borovu Selu, mjestu najstrašnijih zločina nad Hrvatima…”

Navodi se niz žrtava i zločina, uključujući ubojstvo četverogodišnje Martine Štefančić i stradanje obitelji Gubina.

U tekstu se tvrdi da ovakvo djelovanje predstavlja “teško omalovažavanje žrtava, pokušaj izjednačavanja agresora i žrtve te nametanje narativa koji je u suprotnosti s Deklaracijom o Domovinskom ratu.”

Koordinacija dodaje da je riječ o “organiziranoj provokaciji” i dijelu koncepta “srpskog svijeta”.

Tri službena zahtjeva Koordinacije

U završnom dijelu priopćenja iznose se tri jasna zahtjeva:

1. Uklanjanje naziva ‘Domovinski rat’ iz imena udruge VeDRA

“…jer svojim djelovanjem krše duh i slovo Ustava RH i Deklaracije o Domovinskom ratu…”

2. Trenutačna obustava financiranja iz svih javnih izvora

“…njihovo djelovanje ne smije biti financirano novcem hrvatskih građana.”

3. Poziv članovima VeDRA-e da se ograde od vodstva

“…da se distanciraju od aktivnosti koje vrijeđaju hrvatske žrtve i iskrivljuju povijesnu istinu.”

Priopćenje završava izuzetno oštrom porukom:

“Udruga koja na ovakav brutalan način sipa sol na rane hrvatskih branitelja, omalovažava Dan sjećanja, izjednačava žrtvu i agresora te promiče narative ‘srpskog svijeta’… ne smije primiti niti jedan cent javnog novca.”