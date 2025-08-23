Branitelji prekinuli festival u Benkovcu, policija pokrenula kriminalističko istraživanje

Ravnateljstvo policije jutros je izdalo priopćenje vezano uz događaje u Benkovcu, gdje je sinoć došlo do prekida programa Festivala "Nosi se". Predstava koja je bila predviđena u sklopu manifestacije nije izvedena jer su se ispred održavanja okupili prosvjednici, među kojima i skupina ratnih veterana. Tom prilikom organizatorica festivala doživjela je i verbalne napade.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. godine održava javno okupljanje - kulturni program, uredno prijavljen policiji. Navedeno događanje održava se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova.

Povodom navedenog događanja, za 22. kolovoza bilo je prijavljeno i javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo.

Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni temeljem sigurnosne prosudbe.

Tijekom osiguranja policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja.

Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika.

S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke", poručuju iz Ravnateljstva.