Branitelji iz Možemo: "Borili smo se za slobodu, ne za ekstremne simbole"

Veterani Domovinskog rata iz stranke Možemo! predstavili su kampanju „Branili smo slobodu“, kojom žele podsjetiti na izvorne vrijednosti za koje su se branitelji borili – slobodu, demokraciju i pravednije društvo, bez ekstremnih simbola i političkih manipulacija.

Kampanja, predstavljena u Zagrebu, provodi se putem mrežne stranice sloboda.mozemo.hr, na kojoj su objavljena video svjedočanstva branitelja s njihovim pogledima na Hrvatsku danas. Uz to, upućen je poziv i drugim braniteljima te građanima da podijele vlastite priče i iskustva.

– Svatko ima svoju osobnu priču, a njihov zbroj čini zajedničku priču koja je stvorila Hrvatsku. Ne pristajemo na iskrivljavanje povijesti, mržnju ni strah – poručio je Dobriša Adamec, sudionik kampanje.

Branitelj Nenad Hodap istaknuo je kako svjedočanstva prikazuju različite ljude i ratne putove, ali i zajedničke vrijednosti: mir, slobodu i odgovornost prema društvu.

Pokretanje kampanje potaknuli su, kažu, događaji iz ovog ljeta i pokušaji zabranjivanja kulturnih manifestacija pod izlikom zaštite braniteljskih vrijednosti. „To nije ono za što smo se borili – nitko nema pravo govoriti u ime svih branitelja“, poručili su organizatori.

Koordinatorica stranke Sandra Benčić naglasila je da kampanju vode sami veterani, a cilj im je pokazati da domoljublje ne pripada nijednoj stranci.

– Želimo osigurati prostor onima koji nisu dovoljno moćni da ih se čuje, a imaju što reći – kazala je Benčić.