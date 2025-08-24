Branitelji iz incidenta u Benkovcu dobili zabrane prilaska. Evo što će biti s festivalom

Nakon incidenta koji se u petak navečer dogodio u Benkovcu na festivalu "Nosi se", petorici prosvjednika, među kojima su i ratni veterani, izrečena je zabrana približavanja novinarki Meliti Vrsaljko na manje od 30 metara. Policijska uprava zadarska podnijela je optužni prijedlog protiv njih zbog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, prenosi Faktograf.

Pet veterana dobilo zabrane prilaska, među njima i predsjednik Udruge dragovoljaca iz Benkovca

Zabranu su dobili Ivica Zubčić, Nediljko Genda, Mire Dimlić, Nadislav Pedić i Damir Marić. Među njima je i Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovac i predvodnik prosvjeda. Oni su na snimkama vidljivo okružili novinarku, vrijeđali je, a jedan ju je, kako tvrdi, udario u ruku.

Festival "Nosi se" bavi se temama dekonstrukcije rata, nasilja i promicanja solidarnosti i pluralizma. Organizatori su ga prijavili policiji, a održava se uz potporu Ministarstva kulture i medija, Grada Benkovca, Zadarske županije i zaklade Kultura nova.

No, u petak navečer skupina prosvjednika, pjevajući "Zovi samo zovi" i uzvikujući poklič "Za dom spremni", prekinula je program. Policija je, prema tvrdnjama novinarke, samo promatrala događaj, a njoj savjetovala da napusti grad. "Na pitanje gdje da odem jer je ovo moj grad nisu znali dati odgovor", napisala je kasnije na Facebooku. Dodala je i da su među prosvjednicima bili navijači iz zadarskih Tornada i Torcide.

Optužbe na račun policije

Vrsaljko tvrdi da joj je policija nakon incidenta branila približiti se braniteljima te da su osim nje vrijeđali i njezine roditelje. "Policija je slušala kako šljam govori mojoj majci da je kurvetina i kako vrijeđaju mog oca. Ništa nisu napravili, nikog nisu snimili", navela je.

Nakon što su otkazani predstava trupe OvoOno i koncert Damira Avdića, te nakon što je incident odjeknuo u medijima i na društvenim mrežama, glavni ravnatelj policije poslao je stručni tim u PU zadarsku kako bi se utvrdilo je li postupanje policije bilo u skladu s pravilima. Policija je u subotu ispitala sve sudionike, a izrečene su spomenute mjere zabrane.

Još nije jasno hoće li protiv prosvjednika biti pokrenuta kaznena prijava za prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa, što novinar na zadatku jest.

Reakcije političara i lokalne vlasti

Događaj su osudili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dok premijer Andrej Plenković i ministar branitelja Tomo Medved nisu reagirali do trenutka pisanja teksta.

Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić izjavio je da je protiv zabrana, ali da "ne podržava vrijeđanje osjećaja pod krinkom umjetnosti", dodajući kako takav festival ubuduće vjerojatno neće biti održan u Benkovcu. Župan Zadarske županije Josip Bilaver poručio je da je "apsolutno za slobodu govora", ali da podržava i mirne, prijavljene prosvjede.

Festival se nastavlja u ponedjeljak

Festival se nastavlja u ponedjeljak. Prema programu, prikazat će se dokumentarni film Ivana Ramljaka "Mirotvorac", koji tematizira ubojstvo Josipa Reihla Kira 1991. godine, a potom slijedi panel Diskurzivni relej na kojem gostuju Emir Imamović Pirke, Ramiz Huremagić i Marko Vučetić. Imamović je događaj u Benkovcu za Večernji list nazvao "napadom na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske" te prozvao institucije zbog, kako je rekao, popustljivosti prema ekstremizmu.