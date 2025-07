Brak Danijele i Thompsona bio je obavijen velom tajne, a završio je rastavom kod pape

Glazbenik Marko Perković Thompson (58) već godinama živi povučeno sa suprugom Sandrom, s kojom ima petero djece. Iako je javna osoba, megapopularni pjevač privatni život rijetko izlaže javnosti, a isto vrijedi i za njegovu suprugu, s kojom uživa u mirnom obiteljskom životu daleko od svjetla reflektora. Ipak, jedno poglavlje iz njegove prošlosti dobro je poznato široj javnosti, a to je tajni trogodišnji brak sa splitskom pjevačicom Danijelom Martinović (53), piše 24sata.

Riječ je o vezi iz '90-ih, koja je svojedobno izazvala velik interes unatoč tome što su je oboje nastojali držati podalje od javnosti. Podsjetimo, kako ne bi naštetili karijeri i jednog i drugog, mladi par tajno se vjenčao davne '95. godine u crkvi sv. Dominika kod Pazara u Splitu. Sve je bilo u privatnom krugu, bez medija, fotografija i izjava. No idila nije dugo potrajala.

Dok je bio u tajnom braku, pjevač, koji je karijeru izgradio na domoljubnim pjesmama koje su postale simbol mnogih generacija, tijekom koncert u Torontu doživio je neočekivan susret koji mu je promijenio život. Naime, zaljubio se u Kanađanku hrvatskih korijena, današnju životnu suputnicu Sandru, djevojački Rogić.

Diplomirana ekonomistica na koncert je stigla slučajno, sa željom da se fotografira s glazbenikom, ne sluteći da će taj trenutak biti početak njihove ljubavne priče. Nakon povratka u Hrvatsku Thompson je prijateljima priznao da je upravo Sandra ljubav njegova života. No da bi s njom stao pred oltar, trebalo mu je crkveno poništenje braka s Danijelom, što nije bilo nimalo jednostavno.

Složen proces raskida crkvenog braka

Naime, opće je poznato da je raskid crkvenog braka znatno složeniji proces od prekida civilnog braka. Riječ je o složenom procesu koji zahtijeva vjerodostojne razloge i temeljit postupak istrage. Prakse i procedura mogu varirati ovisno o crkvenim normama i pravilima različitih kršćanskih zajednica.

To često uključuje svjedočenja supružnika, svjedoka i drugih relevantnih osoba. Dok civilni razvod znači kraj bračnog odnosa, crkveno poništenje braka tvrdi da brak nikad nije bio valjan, tj. da nije imao punu crkvenu snagu. Postoji nekoliko osnova za crkveno poništenje braka.

To mogu uključivati nesposobnost ili nemogućnost osobe da se obveže na brak, narušavanje osnovnih aspekata bračne obveze, skrivanje bitnih informacija pri sklapanju braka ili neiskrenost. Proces je trajao godinama, točnije ukupno sedam, no unatoč dugotrajnom procesu, nakon dugih i zahtjevnih postupaka jednom od nekada najpoznatijih parova na hrvatskoj estradi to je iz drugog pokušaja pošlo za rukom. Prvi pokušaj poništenja bio je odbijen, a 2005. godine crkveni sud u Splitu ipak je poništio njihov brak.

- Supruga Sandra i ja konačno možemo živjeti kako Bog zapovijeda. Bog je uslišio naše molitve. Sandra i ja sad možemo planirati crkveno vjenčanje - izjavio je tad ushićeni Thompson, dok je konačno razrješenje braka, koje je dobila malo prije Božića, Danijela komentirala izjavom kako joj je to "najljepši božićni poklon, pa ću jednog dana svečano 'da' ponovno moći reći pred Bogom".

Thompson je već iduće godine, na Valentinovo 2006., u crkvi sv. Ilije u Kljacima, nakon dugih osam godina čekanja, stupio u brak sa ženom kojoj je posvetio pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova". Dok su bili zajedno, Danijela i Thompson snimili su pjesmu "Potonut ću", koja tad nije postigla neki uspjeh, pa danas malo tko za nju zna.

Riječ je o duetu Magazina i Thompsona iz 1992., koji je iste godine objavljen na Thompsonovu albumu "Moli, mala". Snimka zajedničkog nastupa, koja i danas postoji na YouTubeu, svjedoči o nekadašnjoj kemiji i ljubavnim iskrama koje su tad frcale između para odjevenog u rokersko izdanje, kad je Danijela imala tek 20 a Marko 25 godina.

Otac petero djece

Nakon razlaza s nekadašnjom bivšom pjevačicom jedne od najpoznatijih grupa bivše Jugoslavije, Magazina, Thompson je u braku sa Sandrom postao ponosni otac petero djece - sina Ante, blizankinja Katarine i Cvite, kćeri Dive Marije i najmlađeg sina Šimuna. Iako se poslije nisu viđali ni kontaktirali, Danijela, koja je vrlo brzo nakon raskida stupila u dugogodišnju vezu s Petrom Grašom, komentirala je kako je iz tog braka naučila mnogo.

- Sve u našem životu dođe i dogodi se zato što moramo neke stvari proći. Nakon takvog sam zrelija, definitivno hrabrija i dalje svjesna da što je trebalo biti, bilo je. I da smo oboje izvukli najbolje od toga i krenuli u svoj život. I da me pitate bih li nešto mijenjala, ne bih, jer svako iskustvo donosi spoznaje - izjavila je za Story TV prije devet godina.

Prije dvije godine pjevačica je izdala knjigu "Tuširanje duše", u kojoj je posvetila poglavlje svojem poništenom tajnom braku.

U biografskoj prozi "memoarskih dionica", kako ih je podnaslovila, Danijela je na papir "prosula" detalje o tome zašto se par vjenčao u najstrožoj tajnosti te kakva je bila atmosfera povjerljivosti vjenčanja, o čemu plastično govori epizoda ispisana u trećem licu, iz perspektive vjenčane haljine.

- Rekli su joj da će njezini nemiri, koje već dugo nosi u sebi bez prigovora kao svoje unutarnje organe, nestati kad se uda. Govorili su joj da živi u smrtnom grijehu. Prijetili su joj da će zato što živi nevjenčana završiti usrid pakla. Uvjeravali su njezina oca da je se odrekne, da odreže njenu granu s obiteljskog stabla. Ona je zbog toga neutješno plakala dok bi joj brada snažno i nekontrolirano podrhtavala - navodi u knjizi.

"Bilo je konfuzno i zbunjujuće", piše dalje, "ni samoj sebi nisam znala pojasniti sebe. Kad si javna osoba, onda te svatko može zapljuvati svojim mišljenjem kao muha zunzara najukusniji zalogaj mesa. Oni su to pravo samima sebi uručili, pa neka im. Jednog dana isključila sam prekidač, ugasila televizor, zatvorila sve zaslone i postala potpuno 'nedosegljiva' dotoku takvih informacija. Iz dana u dan bivala sam bolje", opisuje teško razdoblje života, u kojem je bila izložena i nerijetko kritizirana od okoline i javnosti. Također, jednu od najljepših dionica u knjizi posvetila je Thompsonovoj majci i bivšoj svekrvi Mariji.

"Nikad nisam čula da je zaplakala, a mogla je, trebala je, morala je - milijun puta. Nisam tu da prepričavam tuđe istine, ali njenu znam. Ono što može izdržati žena Dalmatinske zagore ne mogu ni bicepsi Schwarzeneggera. Kažu da su svekrve nevistama nešto kao prva vrata pakla, ali nije uvijek tako, ima iznimaka koje ispremiješaju sva pravila pa se po njima sve računa. Moja teta Marija iznimka je. Moja teta Marija bila je i ostala moja" - navodi u knjizi riječi posvećene ženi koju nakon rastave, nažalost, više nikad nije srela.

Danijela sretno zaljubljena

Danas splitska pjevačica uživa u ljubavi s bivšim policijskim inspektorom Josipom Pavlićem, koji se na njen nagovor posvetio svojoj staroj ljubavi - glazbi. Njena nedavno objavljena, najnovija pjesma "Sve je na svon mistu", svjedoči o idili para koji već dvije godine živi zajedno i uređuje kuću izvan Zagreba. Marko Perković Thompson s obitelji se odlučio za život u Splitu, kako se u prvim danima braka dogovorio sa suprugom Sandrom.

- Odlučili smo na početku živjeti u Zagrebu, a potom se preseliti u Split jer je Marko mislio da ću u Zagrebu lakše podnijeti preseljenje iz Kanade - svojedobno je u jednoj od rijetkih izjava kazala pjevačeva supruga Sandra.

Na početku je sretni par živio u trosobnom stanu u atraktivnim "žnjanskim blizancima". Thompson je u istoj zgradi imao i kafić Crovis. Nakon toga sretna obitelj preselila se na splitski Žnjan u kuću s bazenom, sa sjeverne strane opasanom zidom na kojem su postavljene nadzorne kamere radi veće sigurnosti.

Pjevačeva utvrda prostire se na 607 kvadrata, a sastoji se od prizemlja, dva kata i tavana. Kuću okružuje dvorište od oko 148 kvadrata. Pjevač je ovu nekretninu dobio zamjenom kuće s dvorištem i voćnjakom na zagrebačkom Vrhovcu (gdje je živio do 2009., prije nego što je kupio luksuzni penthouse od dvije etaže u Zagrebu). Često Thompson odlazi i u rodne Čavoglave, u obiteljsku kuću, pored koje, prema pisanju medija, gradi i novu. Pored navedene kuće nalazi se Crkva hrvatskih mučenika, koju je pomogao gradit