Bradata vožnja Extreme: Rakela u deset dana prešao 6.500 km, samo jučer 900 km

Humanitarni projekt Bradata vožnja Extreme, u kojem motoavanturist Željan Rakela planira u godinu dana prijeći 120.000 kilometara i prikupiti jednak iznos donacija za Županijsku ligu protiv raka Split te u čast 120 godina Rotaryja, ušao je u svoj deseti dan. Ovaj utorak Rakela je startao sa 109.046 kilometara, a dan zaključio na 109.946, što znači da je odradio čak 900 kilometara. Time je u deset dana skupio ukupno 6.500 kilometara, dok ga do konačnog cilja dijeli još 113.500 kilometara.

Donatori koji daju vjetar u leđa

Na današnji dan prikupljeno je 19.418 eura donacija, a Rakela je vožnju posvetio svojim donatorima – njih petnaest, među kojima su i pojedinci i tvrtke. Popis donatora uključuje Petra Lešinu, Juru Ercega, Luku Ivačića, Tomislava Leščića, Matu Lerotića, Dadu Juričeva, Edvarda Hudija, Tomislava Seljana, Gorana Plenkovića, Marija Jurjevića, Matu Letotića, Hrabar transport d.o.o., Filipa Babića, Nives Mušić te jednog anonimnog donatora.

Ruta puna izazova

Desetog dana Rakela je vozio relaciju: Split – Vrgorac – Maslenica – INA Raščane – Maslenica – Split. Na putu su ga dočekali zahtjevni vremenski uvjeti. Iza Biokova susreo je kišu i maglu, a prvih 520 kilometara odvozio je u društvu prijatelja i člana BMW Moto Kluba Dalmacija, Aljoše Špeca. Ostatak rute odradio je sam te je u Split stigao oko 17:45.

Pripreme za nastavak projekta

Iako ga danas očekuje servis motocikla, Rakela ne usporava tempo. Po povratku s vožnje odmah je otišao u ured gdje je pripremio 100 kuverata s pismima za donacije koje će podijeliti na skupu na kojem predstavlja Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme. Paralelno je odradio i niz telefonskih razgovora, a u najavi je novih 16.000 eura donacija.

"Idemo dalje – nezaustavljivo!", poručio je Rakela, koji svakodnevno informira javnost o napretku svoje velike humanitarne misije.