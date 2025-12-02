BRADATA VOŽNJA EXTREME – Deveti dan humanitarne moto-avanture

01. prosinca 2025. – Deveti dan velikog humanitarnog pothvata Bradata vožnja EXTREME donio je novih 772 kilometra na putu koji je već sada impresivan i inspirativan. Vozač i organizator izazova Željan Rakela krenuo je na još jednu zahtjevnu dionicu, potvrđujući kako su volja, upornost i humanost dobitna kombinacija koja pomiče granice.

Start je zabilježen u 10:15 u Splitu, a današnja ruta vodila je iz Splita preko Maslenice do Vrgorca i natrag istim putem, završavajući ponovno u Splitu. Putovanje je proteklo bez poteškoća, uz povoljnu temperaturu i mirnu vožnju – idealne uvjete za još jedan dan posvećen dobroti i prikupljanju donacija.

Rakeli se danas pridružio njegov prijatelj Ivo Petričević - Knjigovođa , a tijekom pauze na benzinskoj postaji susreli su i Rakelina dugogodišnjeg prijatelja Hrabara, koji je na licu mjesta uplatio donaciju za Županijsku ligu protiv raka – Split.

Ovaj dan vožnje posvećen je osmorici donatora kojima Rakela zahvaljuje iz srca:

Goran Tucić

Edin Kolić

Nebojša Dević

Antonio Svračak

Mate Radaš

Marina Nedić

Šitum

Roland Iveljić

Zahvaljujući njima, prikupljeno je 765 eura, čime projekt nastavlja iz dana u dan rasti i ispunjavati svoj veliki cilj: prikupiti što više sredstava kroz svaku prijeđenu kilometarsku dionicu.

Nakon devet dana na cesti, ukupna kilometraža iznosi 5.597 km, dok je do konačnog cilja preostalo još 114.403 kilometra – impresivan izazov koji Rakela savladava predano i s osmijehom, dan po dan, kilometar po kilometar.

Humanitarna avantura se nastavlja, a svi zainteresirani mogu podržati projekt donacijom na službenoj stranici.