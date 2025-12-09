Bradata vožnja Extreme – 12. dan donio čak 873 kilometra, preko 1.000 € donacija i emotivan susret na putu

Humanitarni izazov „120 – Bradata vožnja Extreme“, koji provodi poznati motoavanturist Željan Rakela, ušao je u svoj dvanaesti dan – i ponovno isporučio priču ispunjenu velikim kilometrima, velikim srcima i velikim ljudima.

Rakela je jutro započeo sa 110.504 kilometra na brojaču, a dan završio na 111.378 kilometara, što znači da je odvozio impresivnih 873 kilometra. Time je u 12 dana vožnje skupio ukupno 7.932 kilometra, dok ga do konačnog cilja – 120.000 kilometara – dijeli još 112.068 kilometara.

Financijski rezultat projekta također snažno raste: današnjim donacijama ukupna prikupljena svota iznosi 22.648 eura.

Rakela je današnji dan posvetio donatorima koji su nesebično stali iza njegovog humanitarnog puta:

MK Sveti Duje 365€

Marko Protega

Ivan Matković

Frane Ničeno

Zdravko Jurenić

Dragan Alajbeg

MK Omiški Gusari 400€

Zajedno su donirali 860 eura, a Rakela im je uputio riječi zahvalnosti:

„Hvala vam od srca, ova vožnja pripada vama.“

Etapa puna susreta i emocija

Rakela je dan započeo u 09:30 iz BMW Moto Kluba Dalmacija, odvozivši sam oko 340 kilometara. Nakon toga mu se na INA postaji Rašćane pridružio vjerni pratilac Aljoša Špec te nastavio uz njega još 475 kilometara.

Jedan od najposebnijih trenutaka dogodio se na auto putu, INA postaji blizu Vodica, gdje je Rakela upoznao nepoznatog gospodina koji je prišao i donirao sredstva za Županijsku ligu protiv raka – Split.

Gospodin je inzistirao na anonimnosti, ali je pristao nakon nagovaranja ipak ostaviti samo svoje inicijale pod rednim brojem 15 na motoru.

„Takvi susreti daju smisao svakom kilometru. Bila mi je čast upoznati ga,“ poručio je Rakela.

Produženi dan i večernje predavanje

Iako je planirao voziti do 16 sati, Rakela je zbog ritma dana produžio vožnju i završio tek oko 18 sati. Naglasio je da će od sutra završavati vožnju najkasnije do 16 sati, zbog hladnoće i sigurnosti na cesti nakon sumraka.

Već u 20 sati bio je u Kaštelima, gdje je održao predavanje i predstavio PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme Rotary klubu Kaštela, koji ga je dočekao s iskrenim zanimanjem i podrškom.

Projekt se nastavlja

Rakela nastavlja svoju misiju već sutra, a sve simpatizere poziva da nastave pratiti projekt i uključiti se prema svojim mogućnostima:

„Ostanite u toku i podržite projekt. Svaki kilometar i svaki euro čine razliku.“

Donacije se mogu uplatiti ovdje.