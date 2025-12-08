Bradata vožnja Extreme – 11. dan donio rekordnu podršku: Moto zajednica ponovno pokazala veliko srce

Humanitarni projekt “120 – Bradata vožnja Extreme”, kojim Željan Rakela planira prijeći 120.000 kilometara u 365 dana i prikupiti jednaku svotu eura za humanitarne svrhe, ušao je u svoj jedanaesti dan – i ponovno dokazao da je moto zajednica jedna od najsolidarnijih u regiji.

Današnja statistika jasno govori koliko se energije i dobrote slilo u ovaj projekt. Startno stanje dana bilo je 110.005 kilometara, a Rakela je na kraju dana završio na 110.504 kilometra, što znači da je unatoč bogatom programu i brojnim zaustavljanjima odvezao 503 kilometra. Time je ukupna kilometraža nakon 11 dana vožnje narasla na 7.058 kilometara, dok ga do cilja dijeli još 112.942 kilometra.

Financijski rezultat jednako je impresivan. Ukupno je do danas prikupljeno 21.399 eura, zajedno s dodatnim iznenadnim donacijama tijekom dana, pokazuje koliko projekt dotiče ljude diljem Dalmacije.

Dan zahvalnosti donatorima

Rakela ističe da je današnju vožnju posvetio donatorima:

Hrvoju Milakoviću Zdenku Mihaljeviću Peri Piliću Kristijanu Sikavici Ivani Golubić Mileni Drlje

„Hvala vam od srca,“ poručio je vozač koji svakodnevno posvećuje svoje kilometre onima koji podupiru misiju.

Omiški gusari i dan pun iznenađenja

Rakela je jutro započeo u 10 sati na Tifonu, nakon čega se uputio prema Omišu kako bi podržao akciju moto kluba MK Omiški gusari koji su pripremili 250 paketa za djecu Omiša.

Samo nekoliko minuta prije polaska uslijedio je val dirljivih gesta:

Sandro Sović donirao je 100 eura

ubrzo nakon njega donirao je i popularni gospodin savršeni Šime Elez

potom je i Pero Pilić donirao 120 eura

„Nevjerojatna ekipa, hvala vam od srca“, rekao je Rakela.

U 11 sati koloni se priključio i njegov suporter Aljoša Špec, koji je stigao iz Makarske kako bi zajednički odvozili današnju humanitarnu etapu.

Po dolasku u Omiš dogodio se vrhunac dana: MK Omiški gusari uručili su donaciju od 400 eura za Županijsku ligu protiv raka, podržavši time Projekt 120 na način dostojan njihove dugogodišnje reputacije humanitaraca.

„Gusari su još jednom pokazali srce i dušu. Nevjerojatna gesta“, naglašava Rakela.

Neočekivan susret na autocesti

Nakon povratka u Split i nastavka puta prema autocesti, dogodio se trenutak koji Rakela opisuje kao „vrlo neobičnu situaciju“. Njega i pratnju zaustavio je policijski presretač. Detalje, kako kaže, čitatelji će doznati u sutrašnjem izvještaju.

Više donacija nego kilometara

Iako je prešao samo 503 kilometra, današnji je dan bio iznimno plodonosan u prikupljanju sredstava. U 11 dana vožnje ostvario je zavidnih 7.058 kilometara, a do velikog cilja – 120.000 kilometara i 120.000 eura – dijeli ga još dug, ali obećavajući put.

Rakela najavljuje da sutra ponovno nastavlja vožnju, a građane i sve prijatelje projekta poziva:

„Ostanite u toku, podržite projekt i širite priču.“

Donirati možete ovdje:

bradata-aukcija.com/bradonja/ doniraj-kilometre/