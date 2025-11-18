Bradata vožnja: Četvrti dan donio 735 zahtjevnih kilometara i nove donacije

18. studenoga 2025. – Četvrti dan humanitarnog pothvata Bradata vožnja donio je još jednu iznimno zahtjevnu dionicu, ali i vrijedne donacije koje projekt nastavljaju gurati prema cilju – 120.000 kilometara i jednako toliko eura prikupljenih sredstava.

Vozač projekta, motoavanturist Željan Rakela, krenuo je jutros iz Osijeka s početnom kilometražom od 104.825 km, a ruta ga je vodila preko Sv. Ivana Zeline do Splita. Ukupno je odvozio 735 kilometara, završivši dan na brojci od 105.560 km. Time je u prva četiri dana ukupno prošao 2.114 kilometara, dok ga do konačnog cilja dijeli još 117.886 kilometara.

Današnja vožnja bila je posvećena donatorima Županijske lige protiv raka – Split. Zahvaljujući podršci;

Duška Staničića,

Ivane Roso,

Dina Čurina

Duje Perišića,

oni su zajedno prikupili 720 eura, a Rakela im je uputio iskrenu zahvalu i u znak zahvalnosti simbolično za njih odvozio 720km.

No uvjeti na cesti bili su sve samo ne jednostavni. Bura, hladna kiša i snijeg pratili su ga većim dijelom dana, a kombinacija vremenskih prilika i dužine rute od gotovo 750 kilometara učinila je vožnju iznimno napornom. Unatoč tome, Rakela je uspješno završio dionicu, vozeći ukupno osam sati.

Humanitarni duh dana dodatno su naglasile nove donacije – Drago Dropulić pridonio je iznosom od 1.000 eura, dok je Goran Beksec donirao 100 eura.

Projekt Bradata vožnja Extrime dio je velike humanitarne inicijative kojom Rakela tijekom 2026. godine planira prijeći 120.000 kilometara Europom i prikupiti 120.000 eura u čast 120 godina Rotaryja u svijetu.

Detalji o projektu, kao i mogućnost donacija, dostupni su na službenoj stranici.