Bračni par Mateša se vratio s luksuznog odmora: "Sad mi je radno i hladno"

Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka Mateša ovih su dana svoje pratitelje na društvenim mrežama nakratko odveli daleko od zime i sivila. Bračni par podijelio je fotografiju s putovanja na Maldivi, gdje su, kako su otkrili, proveli zimske praznike.

Uz objavu, Blanka Mateša osvrnula se na povratak svakodnevnim obvezama i nižim temperaturama, istaknuvši kako joj uspomene s putovanja barem djelomično olakšavaju povratak u radni ritam. Egzotična destinacija, napisala je, bila je idealno mjesto za predah i bijeg od rutine.

Fotografija s jednog od najpoznatijih svjetskih turističkih odredišta brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su u komentarima uputili brojne komplimente i lijepe želje, a objava je izazvala niz pozitivnih reakcija.

– Sad je ponovno radno i hladno, pa barem mogu uživati u fotografijama s nedavnog putovanja, gdje smo proveli savršene zimske praznike – poručila je Blanka Mateša.