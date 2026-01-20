Bračni par iz Irana svoj novi dom pronašao na dalmatinskom otoku: "Zaljubio sam se u ovo mjesto i ne bih više otišao odavde"

Shirin i Merdad su Iranci koji su sredinom prošle godine svoj novi dom pronašli u Salima na Dugom otoku. Sa zebnjom prate sve što se događa u njihovoj zemlji, posebno dramatične prosvjede proteklih tjedana.

Krvavi nemiri u Iranu posljednjih su dana, čini se, ugušeni, no situacija je daleko od potpunog smirivanja.

- Već 47 godina u Iranu se događa nešto, a vi na Zapadu ne čujete sve ili ne žele čuti. Ono što je jako bitno jest da iranski narod svaki put kad izlazi na ulice - uči od svojih grešaka, kaže za HTV Mehrdad Khameneh, Sali.

Mehrdad i supruga Shirin imali su problema s iranskim režimom zbog svog umjetničkog djelovanja.

U jednom je trenutku postalo jasno da će morati napustiti zemlju.

Smještaj im je u svom rodnom domu u Salima ponudila dugogodišnja znanica, a onda ih otok začarao.

- Prvo sam mislio da je to malo mjesto, turističko, da u njemu možeš izdržati mjesec-dva dok ne središ stvari, a zapravo sam ja zaljubio u Sali i ne bih više otišao odavde, priča.

Puno im znači gostoprimstvo

Shirin, koja o svojoj obitelji u Iranu danima ne uspijeva doznati novosti, veoma mnogo znači gostoprimstvo.

- Daleko od doma, ljudi u Salima su nam dali osjećaj kao da smo opet kod kuće, priča Shirin Khameneh, Sali.

Nisu oni prvi stranci koji su odabrali život na Dugom otoku, tako da nije bilo problema s prihvaćanjem novih susjeda.

- Tako su nam dragi, veseli, uvijek pitaju treba li nam što, priča Marija Kraljev, Sali.

Tako sad razmišljanja o budućnosti Shirin i Mehrdad vezuju uz Dugi otok.

Na dojam o otoku odlučujući pečat stavio je ravnatelj lokalne knjižnice.

- Shirin znači slatka na hrvatskom iz perzijskoga, a Mehrdad znači onaj koji dijeli ljubav. Mi smo svi planeta Zemlja, mi smo svi braća i sestre i normalno da ćemo ih prihvatiti u svoje okrilje, govori Ante Mihić, ravnatelj Hrvatske knjižnice i čitaonice, Sali.

Za uzvrat, novi Saljani dijele s lokalnom zajednicom svoje znanje.

- Radimo filmske večeri, kazališne večeri, večeri poezije, filozofske večeri i sve zajedno radimo, razvilo se lijepo prijateljstvo, ističe Roberta Karinja Ravljević, knjižničarka, Sali.

Planovi za budućnost već se množe, pa ćemo o saljskim Irancima zasigurno još čuti.