Božinović: "Uvodimo red na tržište rada. Poznavanje jezika bit će ključno"

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je u središnjem Dnevniku HTV-a govorio o ulaganjima u hrvatsku policiju i sve većim izazovima s kojima se suočava.

"Živimo u drugačijem svijetu, drugačijim vremenima i puno je više izazova. Ono što je bio policijski posao prije 10, 15, 20 godina, onaj temeljni je još uvijek tu, međutim, brojni su izazovi vezani i za nove tehnologije, koje koriste i kriminalne skupine", rekao je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Organizirani kriminal dosta ulaže u sebe i jednostavno tu bitku s tehnologijom i tehnološkim napretkom moramo dobiti", dodao je, ustvrdivši kako su im tu europski fondovi od ključne važnosti.

"Mi ne bismo bili ni blizu ovog ulaganja u hrvatsku policiju da nema europskih fondova i da Hrvatska kao članica EU-a nije tako pozicionirana kao veoma važna s obzirom i na zemljopisni položaj i na sve ono što smo dosad prezentirali kao uspješno ulaganje u Hrvatsku i to se sad već vidi", naglasio je.

Sustav entry-exit

Napomenuo je kako je u aktualnom proračunskom razdoblju za policiju osigurano 250-260 milijuna eura, dok se za sljedeće razdoblje planira rekordnih 1,3 milijarde eura, što je više od pet puta veće ulaganje. Objasnio je na što će biti utrošena sredstva.

"Sve ono što policija radi uključuje ulaganja u najsuvremenija rješenja. Na graničnim prijelazima uvodimo sustav entry-exit s prepoznavanjem lica i otiscima prstiju za putnike iz trećih zemalja. To će od druge polovice listopada vjerojatno uzrokovati gužve, ali takve mjere su potrebne za zaštitu Europe", naveo je.

Tvrdi da pokušaji dolaska u Europu neće prestati. "Europa je privlačna mnogima, pogotovo iz Afrike i Azije. Uvijek će biti pokušaja da se dođe do Europe. U konačnici, mi smo okruženi dijelovima geopolitičkog svijeta gdje su još uvijek aktualni sukobi. Neki traju, neki se možda opet aktiviraju i moramo biti spremni za zaštitu prije svega Hrvatske, onda i Europe. Europa to razumije", istaknuo je.

"Zadovoljni smo rezultatima"

Osvrnuo se na sve veće izazove vezane uz krijumčarenje droge.

"Bez međunarodne suradnje nema uspjeha. Da bi neki brod došao iz Kolumbije ili Ekvadora do hrvatskih luka, tu mora biti puno aktera. Mi ih nastojimo sve pratiti. Naravno, u suradnji s drugim državama, ali prije svega s Europolom koji to koordinira s američkom DEA-om. Hrvatska je apsolutno njihov najbolji partner u ovom dijelu Europe i to se vidi po rezultatima", kazao je.

Ponovio je da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja. "Zadovoljni smo rezultatima, no fokusiramo se i na buduće izazove kako bi sigurnost ostala na visokoj razini", poručio je.

"Strani radnici su važni za gospodarstvo, građevinu i turizam"

Što se tiče maloljetničke delinkvencije, upozorio je da policija sama ne može riješiti problem. "Potrebna je suradnja cijelog društva - roditelja, škola, zdravstvenih ustanova, medija i crkve - kako bi se preventivno djelovalo i spriječilo nasilje", smatra Božinović.

Govorio je i o učincima izmjena zakona o stranim radnicima. "Rezultati su vidljivi. Imamo 20 tisuća manje izdanih dozvola, a 35 tisuća više ljudi registriranih na mirovinsko osiguranje", ustvrdio je.

"Strani radnici su važni za gospodarstvo, građevinu i turizam, a ovim izmjenama i onima koje planiramo do kraja godine uvodimo red na tržištu rada", kazao je, naglasivši da će poznavanje jezika biti ključno, posebno za one koji su u neposrednom kontaktu s ljudima.