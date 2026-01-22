Božinović u Splitu posjetio Antu Križana koji je brutalno napadnut nožem u prosincu: "Zahvaljujem zdravstvenom osoblju KBC-a Split"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je sinoć da je posjetio splitskog policajca Antu Križana, koji se oporavlja nakon što je početkom prosinca prošle godine teško ranjen nožem tijekom obavljanja službene dužnosti.

– Danas sam našem Anti Križanu prenio poruke podrške i zahvalnosti cijele policijske obitelji te mu poželio uspješan oporavak. Policijski posao je zahtjevan, nepredvidiv i često iznimno opasan – poručio je Božinović, naglasivši kako je slučaj splitskog policajca brutalno napadnutog nožem još jedan podsjetnik na rizike s kojima se policijski službenici svakodnevno suočavaju.

Ministar je posebnu zahvalu uputio i zdravstvenom osoblju KBC Split, na čelu s ravnateljem Krešimirom Dolićem, istaknuvši da su pravodobna i stručna intervencija liječnika i medicinskog osoblja bile ključne u spašavanju života teško ranjenog policajca.

Brutalan napad u Bilicama

Podsjetimo, splitski policajac Ante Križan (59) teško je ozlijeđen 3. prosinca oko 22.45 sati na Putu Mostina u gradskom naselju Bilice. Na putu prema kući čuo je da njegove kolege tragaju za 18-godišnjakom koji je nožem prijetio članovima svoje obitelji, a po dolasku na mjesto događaja pokušao ga je zaustaviti.

Napadač ga je pritom desetak puta izbo u prsa i trbuh te ostavio na cesti. Križan je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split, gdje su mu se liječnici danima borili za život. Bio je u kritičnom stanju, u induciranoj komi i priključen na aparate, a prošao je i nekoliko operativnih zahvata zbog višestrukih ozljeda opasnih po život.

Oporavak kod kuće i kazneni postupak

Kako je 14. siječnja objavila splitska bolnica, policajac je prošlog tjedna pušten na kućnu njegu. Glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga tada je potvrdila da je njegovo stanje stabilno, ali da je pred njim još dug put do potpunog oporavka.

Mladi napadač uhićen je ubrzo nakon napada. Zbog teškog psihičkog stanja najprije je bio smješten na psihijatriju, a po otpustu iz bolnice policija je nad njim provela kriminalističko istraživanje. Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu zbog pokušaja teškog ubojstva, a sud mu je odredio istražni zatvor.

Ante Križan, službenik splitske Prve policijske postaje, i ranije je prepoznat po predanom radu – 2021. godine dobio je Medalju Grada Splita za kvalitetno obavljanje poslova kontakt policajca i doprinos sigurnosti zajednice.